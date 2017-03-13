У Вінниці дитина померла від туберкульозу

Дитину не вакцинували від хвороби, оскільки батьки, теж хворі на туберкульоз, офіційно відмовилися щеплювати хлопчика

Дворічний хлопчик помер у Вінниці через туберкульозний менінгоенцефаліт.

Дитину не вакцинували від хвороби, оскільки батьки, теж хворі на туберкульоз, офіційно відмовилися щеплювати хлопчика вакциною БЦЖ.

За даними ВООЗ, ця вакцина захищає від двох форм туберкульозу у дітей - туберкульозного менінгіту і дисемінованого туберкульозу. Про це повідомляє Центр Громадського Здоров'я МОЗ України.

Саме вони можуть призвести до летального випадку.

"Новонароджена дитина може зустрітися з цією страшною інфекцією де завгодно, навіть вдома, де родичі можуть і не знати про своє захворювання. Тому всі маленькі діти обов'язково повинні мати захист від туберкульозу, яку сьогодні може дати тільки вакцинація БЦЖ", - пояснила провідний фахівець з питань туберкульозу Центру громадського здоров’я при МОЗ України Яна Терлеєва.

Таку вакцинацію проводять у пологовому будинку у перші дні життя.

Нагадаємо, ще у серпні минулого року вакцини БЦЖ у кількості 2,5 млн доз для профілактики туберкульозу у дітей, закуплені Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, надійшли в Україну.