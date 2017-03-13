Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Вінниці дитина померла від туберкульозу

Дитину не вакцинували від хвороби, оскільки батьки, теж хворі на туберкульоз, офіційно відмовилися щеплювати хлопчика
Дворічний хлопчик помер у Вінниці через туберкульозний менінгоенцефаліт.
У Вінниці дитина померла від туберкульозу Фото: bdzhola.com

Дитину не вакцинували від хвороби, оскільки батьки, теж хворі на туберкульоз, офіційно відмовилися щеплювати хлопчика вакциною БЦЖ.

За даними ВООЗ, ця вакцина захищає від двох форм туберкульозу у дітей - туберкульозного менінгіту і дисемінованого туберкульозу. Про це повідомляє Центр Громадського Здоров'я МОЗ України.

Саме вони можуть призвести до летального випадку.

"Новонароджена дитина може зустрітися з цією страшною інфекцією де завгодно, навіть вдома, де родичі можуть і не знати про своє захворювання. Тому всі маленькі діти обов'язково повинні мати захист від туберкульозу, яку сьогодні може дати тільки вакцинація БЦЖ", - пояснила провідний фахівець з питань туберкульозу Центру громадського здоров’я при МОЗ України Яна Терлеєва.

Таку вакцинацію проводять у пологовому будинку у перші дні життя.

Нагадаємо, ще у серпні минулого року вакцини БЦЖ у кількості 2,5 млн доз для профілактики туберкульозу у дітей, закуплені Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, надійшли в Україну.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 03 2017 14:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.