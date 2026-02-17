Німеччина планує обмежити доступ дітей до соцмереж

Соціал-демократи також пропонують змінити правила для дорослих: алгоритмічні рекомендації, які формують стрічку новин, мають включатися лише за згодою користувача, а не автоматично.

У Німеччині правляча коаліція готує нові обмеження для дітей у соціальних мережах. Планується заборонити доступ до платформ для дітей до 14 років та обмежити його для підлітків віком 14–16 років.

Про це повідомляє Bloomberg.

16 лютого пропозицію підтримала Соціал-демократична партія, яка веде переговори з консерваторами з Християнсько-демократичного союзу. Обидві партії входять до правлячої коаліції на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом.

Заступник голови парламентської фракції СДПН Арманд Цорн пояснив, що ініціатива має на меті захист дітей та підлітків у цифровому середовищі. Платформи для старших підлітків повинні надавати спеціально відфільтрований контент без небезпечних алгоритмів і насильства.

Соціал-демократи також пропонують змінити правила для дорослих: алгоритмічні рекомендації, які формують стрічку новин, мають включатися лише за згодою користувача, а не автоматично. Очікується, що уряд Німеччини погодить ініціативу пізніше цього року. Експерти попереджають, що крок може загострити відносини з американськими технологічними компаніями, особливо перед запланованими переговорами Мерца у США з президентом Дональдом Трампом.

Схожі заходи вже запровадили інші країни. У грудні 2025 року Австралія заборонила соцмережі для дітей до 16 років через ризики для фізичного та ментального здоров’я. У січні Франція підтримала законопроєкт про заборону соцмереж для дітей до 15 років, який ще має пройти розгляд у Сенаті. Великобританія та Іспанія планують заборонити соцмережі для дітей до 16 років, а Греція розглядає аналогічну заборону для дітей до 15 років.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також заявив, що уряд упродовж найближчих місяців планує ухвалити законодавство щодо регулювання доступу дітей до соціальних мереж, а також використання чат-ботів на основі штучного інтелекту.