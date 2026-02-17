Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Німеччина планує обмежити доступ дітей до соцмереж

17 лютого 2026, 17:32
Німеччина планує обмежити доступ дітей до соцмереж
Фото: з вільного доступу
Соціал-демократи також пропонують змінити правила для дорослих: алгоритмічні рекомендації, які формують стрічку новин, мають включатися лише за згодою користувача, а не автоматично.

У Німеччині правляча коаліція готує нові обмеження для дітей у соціальних мережах. Планується заборонити доступ до платформ для дітей до 14 років та обмежити його для підлітків віком 14–16 років.

Про це повідомляє Bloomberg.

16 лютого пропозицію підтримала Соціал-демократична партія, яка веде переговори з консерваторами з Християнсько-демократичного союзу. Обидві партії входять до правлячої коаліції на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом.

Заступник голови парламентської фракції СДПН Арманд Цорн пояснив, що ініціатива має на меті захист дітей та підлітків у цифровому середовищі. Платформи для старших підлітків повинні надавати спеціально відфільтрований контент без небезпечних алгоритмів і насильства.

Соціал-демократи також пропонують змінити правила для дорослих: алгоритмічні рекомендації, які формують стрічку новин, мають включатися лише за згодою користувача, а не автоматично. Очікується, що уряд Німеччини погодить ініціативу пізніше цього року. Експерти попереджають, що крок може загострити відносини з американськими технологічними компаніями, особливо перед запланованими переговорами Мерца у США з президентом Дональдом Трампом.

Схожі заходи вже запровадили інші країни. У грудні 2025 року Австралія заборонила соцмережі для дітей до 16 років через ризики для фізичного та ментального здоров’я. У січні Франція підтримала законопроєкт про заборону соцмереж для дітей до 15 років, який ще має пройти розгляд у Сенаті. Великобританія та Іспанія планують заборонити соцмережі для дітей до 16 років, а Греція розглядає аналогічну заборону для дітей до 15 років.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також заявив, що уряд упродовж найближчих місяців планує ухвалити законодавство щодо регулювання доступу дітей до соціальних мереж, а також використання чат-ботів на основі штучного інтелекту.

Німеччинасоцмережідіти

Останні матеріали

Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Технології
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 13:13
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 10:28
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію.
Політика
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію. "Маємо запевнити, що переозброєння не є войовничістю" – Річард Найтон і Карстен Бройер
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 14:35
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 12:06
Західні країни бачать наближення Третьої світової війни. Спокійні лише німці – Politico
Політика
Західні країни бачать наближення Третьої світової війни. Спокійні лише німці – Politico
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 07:58
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Політика
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 14:13
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 12:29
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється