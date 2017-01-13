У зоні АТО бойовики 78 разів обстріляли українські позиції

Протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 78 обстрілів українських позицій з боку терористів.

Троє українських військовослужбовців отримали поранення, повідомляє прес-центр АТО.

Зазначається, що на Маріупольському напрямку бойовики вели вогонь з мінометів в районі Водяного та Широкиного. З гранатометів та стрілецької зброї були обстріляні Павлопіль, Гнутове, Красногорівка, Мар’їнка, Водяне та Широкине. По Широкиному та Талаківці стріляв ворожий снайпер.

На Луганському напрямку зі 152 міліметрової артилерії терористи обстріляли Калиново- Папасну та Новозванівку. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів бойовики вели вогонь по Золотому, Сентянівці, Новозванівці та Кримському, з гранатометів та стрілецької зброї – по Новозванівці та Новоолександрівці.

На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів були обстріляні Луганське, Троїцьке та Зайцеве. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь в районі Кам’янки, Луганського, Зайцевого, Авдіївки та Троїцького. Біля Луганського терористи застосували озброєння БМП.

Нагадаємо, 12 січня бойовики обстріляли житловий будинок в Мар'їнці Донецької області, внаслідок чого 64-річна жінка отримала осколкове поранення.