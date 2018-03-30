У зоні АТО загинув український військовий, ще троє поранені

У першу половину доби режим "великоднього перемир'я" встановлений з опівночі 30 березня бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався.

Станом на 18.00 зафіксовано 16 обстрілів позицій сил ЗСУ, передає прес-центр штабу АТО.

Зокрема на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів та протитанкової керованої ракети противник обстріляв укріплення ЗСУ поблизу Талаківки, гранатомети застосував в районі Опитного, Верхньоторецького та Богданівки, а зенітну установку – неподалік Водяного. Крім цього, зі стрілецької зброї вогонь вівся по захисниках Авдіївки, Опитного, Новотроїцького, Шахти Бутівки та Павлополя.

На Луганському напрямку від початку доби умови перемир’я з боку ворога дотримувалося у повній мірі.

Під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець загинув, троє воїнів – отримали поранення. Постраждалих доставлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що за минулу добу, 29 березня, бойовики 57 разів порушили перемир'я – постраждали троє військових.