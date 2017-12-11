CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБлизько 300 уболівальників збірної Марокко влаштували безлади в центрі Брюсселя після того, як команда обіграла суперника і кваліфікувалася на чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уболівальники збірної Марокко влаштували безлади у центрі Брюсселя
Є поранені
Фото: @MariellevHeumen
Про це пише DW з посиланням на поліцію Бельгії.
Вболівальники били вітрини і підпалили, щонайменше, один автомобіль. Поліція застосувала водомети.
За даними поліції, в ході заворушень поранення отримали троє правоохоронців і один перехожий.
Ситуацію вдалося взяти під контроль через дві години після закінчення матчу.
Як повідомляв iPress.ua, з метою з'ясування обставин ексцесу із застосуванням насильства, вчиненого, ймовірно, німецькими хуліганами, який стався 12 червня перед стартовим матчем збірних Німеччини та України, Федеральне відомство кримінальної поліції шукає фото- і відеознімки свідків.
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12 11 2017 11:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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