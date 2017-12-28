Україна готова відновити закупівлі російського газу, - Порошенко
"Що сталося протягом останніх двох років? Ми енергетично незалежні. Вони [Росія] стукають: може, візьмете наш газ? Ні, у нас усе добре. Якщо він буде дешевий і чесний, не корупційний - будь ласка", - сказав він під час робочої поїздки в Одеську область, інформує "Інтерфакс-Україна".
При цьому Порошенко підкреслив, що в разі дотримання згаданих умов влада України готова піти на такий крок "для того, щоб знизити тарифи для наших людей".
Нагадаємо, згідно з рішенням Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, Україна повинна буде відновити закупівлі російського газу і в останні два роки дії контракту (2018-2019) відбирати й оплатити 5 млрд куб. м газу.
25 листопада виповнилося два роки з того дня, коли Україна імпортувала останні обсяги російського газу. Відмова від російського газу через його дорожнечу дозволила Україні почати реформу газового ринку і реформу корпоративного управління "Нафтогазом". Сама компанія уперше за довгий час перестала бути збитковою.
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