Україна готова відновити закупівлі російського газу, - Порошенко

Україна готова відновити закупівлю газу в Росії, заявив президент Петро Порошенко.

"Що сталося протягом останніх двох років? Ми енергетично незалежні. Вони [Росія] стукають: може, візьмете наш газ? Ні, у нас усе добре. Якщо він буде дешевий і чесний, не корупційний - будь ласка", - сказав він під час робочої поїздки в Одеську область, інформує "Інтерфакс-Україна".

При цьому Порошенко підкреслив, що в разі дотримання згаданих умов влада України готова піти на такий крок "для того, щоб знизити тарифи для наших людей".

Нагадаємо, згідно з рішенням Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, Україна повинна буде відновити закупівлі російського газу і в останні два роки дії контракту (2018-2019) відбирати й оплатити 5 млрд куб. м газу.

25 листопада виповнилося два роки з того дня, коли Україна імпортувала останні обсяги російського газу. Відмова від російського газу через його дорожнечу дозволила Україні почати реформу газового ринку і реформу корпоративного управління "Нафтогазом". Сама компанія уперше за довгий час перестала бути збитковою.