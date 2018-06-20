Україна і Польща підписали План двостороннього співробітництва між міністерствами оборони
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
"Цей візит придасть нової динаміки нашому стратегічному діалогу і дозволить напрацювати нові плани щодо нашої подальшої співпраці. Хотілося б відзначити величезну роль Польщі у підтримці України в сучасних умовах, що є серйозним сигналом для нашого стратегічного партнерства", – заявив генерал-лейтенант Анатолій Петренко.
Петренко також поінформував польського колегу про воєнно-політичну ситуацію в Україні.
Сторони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва в оборонній сфері, питання глобальної та регіональної безпеки, стан та перспективи військово-технічного співробітництва, результати зустрічі глав оборонних відомств України та Республіка Польща в рамках проведення засідання ПАР НАТО на рівні міністрів оборони держав-членів НАТО та держав-контрибуторів тренувально-дорадчої Місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан, яке проходило у м. Брюссель 07-08 червня 2018 року.
Говорячи про стан реформування Збройних Сил України, заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції розповів про основні трансформаційні процеси, які відбулися останнім часом в українській армії.
Генерал-лейтенант Анатолій Петренко зазначив, що у Верховній Раді України розглядається проект Закону України "Про національну безпеку України", який практично встановлює в нормативному полі всі прогресивні та трансформаційні процеси України, визначені у Стратегічному оборонному бюлетені.
Польська сторона завірила у продовженні підтримки всіх євроатлантичних прагнень України, а також її зусиль щодо захисту незалежності та територіальної цілісності.
"Україна – це наш стратегічний партнер", – наголосив Томаш Шатковський.
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
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