Україна і Польща підписали План двостороннього співробітництва між міністерствами оборони

Сторони обговорили питання глобальної та регіональної безпеки, стан та перспективи військово-технічного співробітництва

Заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції генерал-лейтенант Анатолій Петренко зустрівся з Державним підсекретарем Міністерства національної оборони Республіки Польща паном Томашем Шатковським. За результатами зустрічі сторони підписали План двостороннього співробітництва між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Республіки Польща.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"Цей візит придасть нової динаміки нашому стратегічному діалогу і дозволить напрацювати нові плани щодо нашої подальшої співпраці. Хотілося б відзначити величезну роль Польщі у підтримці України в сучасних умовах, що є серйозним сигналом для нашого стратегічного партнерства", – заявив генерал-лейтенант Анатолій Петренко.

Петренко також поінформував польського колегу про воєнно-політичну ситуацію в Україні.

Сторони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва в оборонній сфері, питання глобальної та регіональної безпеки, стан та перспективи військово-технічного співробітництва, результати зустрічі глав оборонних відомств України та Республіка Польща в рамках проведення засідання ПАР НАТО на рівні міністрів оборони держав-членів НАТО та держав-контрибуторів тренувально-дорадчої Місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан, яке проходило у м. Брюссель 07-08 червня 2018 року.

Говорячи про стан реформування Збройних Сил України, заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції розповів про основні трансформаційні процеси, які відбулися останнім часом в українській армії.

Генерал-лейтенант Анатолій Петренко зазначив, що у Верховній Раді України розглядається проект Закону України "Про національну безпеку України", який практично встановлює в нормативному полі всі прогресивні та трансформаційні процеси України, визначені у Стратегічному оборонному бюлетені.

Польська сторона завірила у продовженні підтримки всіх євроатлантичних прагнень України, а також її зусиль щодо захисту незалежності та територіальної цілісності.

"Україна – це наш стратегічний партнер", – наголосив Томаш Шатковський.



Фото: mil.gov.ua



Фото: mil.gov.ua