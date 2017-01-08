Україна і США продовжили ядерне співробітництво
"Технічні засоби зв'язку між вітчизняним регулятором і КЯР США - дуже важливий для України, адже сприятиме розвитку вітчизняної сфери ядерної безпеки. Сприяти цьому і співробітництво в рамках спільних науково-технічних програм і проектів, організації навчання та обміну фахівцями між Держатомрегулювання та американським регулятором", - повідомила прес-служба Держатомрегулювання.
Вперше Домовленість про співпрацю між Держатомрегулювання та КЯР США було підписано 10 квітня 2006 у місті Роквіль, штат Меріленд (США), поправку до неї підписано - 21 вересня 2011 у Відні (Республіка Австрія).
Нагадаємо, Україна планує довести закупівлі ядерного палива в американської компанії Westinghouse до 55 %.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків