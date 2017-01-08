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Україна і США продовжили ядерне співробітництво

Україна продовжила співпрацю з США в сфері ядерної безпеки
Сьогодні керівник Державної інспекції ядерного регулювання України Борис Столярчук підписав Угоду про відновлення дії угоди між Держатомрегулювання та Комісією ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки (КЯР США) з обміну технічною інформацією і співпраці в сфері ядерної безпеки.
Україна і США продовжили ядерне співробітництво Фото: з вільних джерел

"Технічні засоби зв'язку між вітчизняним регулятором і КЯР США - дуже важливий для України, адже сприятиме розвитку вітчизняної сфери ядерної безпеки. Сприяти цьому і співробітництво в рамках спільних науково-технічних програм і проектів, організації навчання та обміну фахівцями між Держатомрегулювання та американським регулятором", - повідомила прес-служба Держатомрегулювання.

Вперше Домовленість про співпрацю між Держатомрегулювання та КЯР США було підписано 10 квітня 2006 у місті Роквіль, штат Меріленд (США), поправку до неї підписано - 21 вересня 2011 у Відні (Республіка Австрія).

Нагадаємо,  Україна планує довести закупівлі ядерного палива в американської компанії Westinghouse до 55 %.

 
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