Україна може освоювати космос без допомоги Росії, – Радченко

Не зважаючи на значні втрати, український космос без Росії – можливий

На думку в.о. голови Державного космічного агентства України Юрія Радченка, Україна здатна втілювати космічні проекти без російських комплектуючих.

Про це повідомляє "5 канал".

"Щодо спільних проектів з Росією, звичайно, ми мали серйозну втрату. Ми втратили російський ринок нашої готової продукції, втратили російських постачальників готової продукції і комплектуючих матеріалів, і космічна галузь України була в дуже серйозній ситуації. Нам треба займатися імпортозаміщенням і пошуком ринків для нашої готової продукції", – розповів Радченко.

Водночас Радченко наголосив, що українськими інженерами та конструкторами це питання практично вирішено.

"У нас є можливості виключити із будівництва тих проектів, які ми на сьогодні запланували, російську комплектацію й матеріали. Тобто український космос без Росії – можливий", – сказав керівник Держкосмосу.

За його словами, "космос став величезним бізнесом – 270 млрд. на рік", і ця галузь демонструє зростання близько 10% на рік.

"Ніякої іншої галузі в світі не існує, де були б такі високі темпи зростання і, звичайно, високі прибутки", – підкреслив Радченко.

Нагадаємо, американська компанія Maritime Launch Services, яка базується в Канаді, побудує космодром у провінції Нова Шотландія, з якого здійснюватимуться запуски українських ракет-носіїв "Циклон-4М".

Україна готується до запуску свого першого супутника зв'язку "Либідь", який знаходиться на зберіганні в Росії, з космодрому Байконур у 2017 році.