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Канада збудує космодром з якого запускатимуть українські ракети "Циклон-4М"

До 2022 року з космодрому будуть запускати 8 ракет щороку
Американська компанія Maritime Launch Services, яка базується в Канаді, побудує космодром у провінції Нова Шотландія, з якого здійснюватимуться запуски українських ракет-носіїв "Циклон-4М".
Канада збудує космодром з якого запускатимуть українські ракети "Циклон-4М" "Циклон-4М". Фото: CBC News

Будівництво космодрому має розпочатися в 2018 році, а перший комерційний запуск планують провести у 2020 році. Очікується, що до 2022 року з космодрому будуть запускати 8 ракет щорічно, повідомляє CBC News.

Будівництво космодрому обійдеться в 148 млн канадських доларів. А усього на будівництво, запуск першої ракети і розвиток проекту знадобиться 304 млн канадських доларів.

Відзначимо, що "Циклон-4" - це проект українського космічного ракетного комплексу (КРК), куди мали входити ракета-носій (РН) "Циклон-4" і наземний комплекс, що забезпечує проведення на космодромі робіт з підготовки та запуску РН та корисного навантаження (ПГ).

РН "Циклон-4" призначена для оперативного і високоточного виведення на кругові, геостаціонарні і сонячно-синхронні орбіти космічних апаратів різного призначення з космодрому Алькантара (Бразилія). Вона дозволяє виводити космічні апарати на екваторіальну орбіту висотою 500 км ПГ масою до 5,5 т і масою до 1,8 т на геоперехідну орбіту.

Раніше Україна співпрацювала за програмою "Циклон-4" з Бразилією, проте в 2015 році Бразилія заморозила роботи за проектом.

Нагадаємо, що 7 березня на космодромі Куру на узбережжі Атлантичного океану відбувся успішний пуск ракети-носія легкого класу Vega, один зі ступенів двигуна якої виготовили на українському Південному машинобудівному заводі ім. А.М. Макарова.

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15 03 2017 16:54
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