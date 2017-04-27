Україна не припинятиме постачання води в ОРДЛО з гуманітарних міркувань
Про це заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.
"З гуманітарної (точки зору) в жодному разі Україна не може на це піти і не буде на це йти. Взагалі-то весь цей період саме українська сторона підтримує функціонування цієї системи (водопостачання), яка забезпечує наших громадян по обидва боки від лінії (розмежування)", - сказав він в ефірі "5 каналу" в четвер, відповідаючи на питання про можливість припинення водопостачання непідконтрольних територій.
Черниш зазначив, що раніше на непідконтрольну територію надходило близько 90% води водопостачального підприємства, зараз ця частка зменшилася до 70%.
При цьому міністр підкреслив, що підприємство, яке замовляє у КП "Вода Донбасу" поставки на непідконтрольні території, працює в українському правовому полі.
Як відомо, 26 квітня на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську сторони висловили готовність погасити заборгованість і відновити поставки води на неконтрольовані території Донбасу.
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