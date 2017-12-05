Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна остаточно оформила розлучення з Росією, - Порошенко

Президент вважає, що безвізовий режим з ЄС повертає Україну в Європу
Президент Петро Порошенко заявив, що Україна остаточно оформила розлучення з Російською імперією, отримавши безвізовий режим з Європейським союзом.
Україна остаточно оформила розлучення з Росією, - Порошенко Фото: twitter.com/MaximEristavi

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "1+1".

"Я б сказав, що сьогодні Україна остаточно оформила своє розлучення з Російською імперією і саме так по-філософськи ми повинні це сприймати", - сказав Порошенко.

Президент вважає, що безвізовий режим з ЄС повертає Україну в Європу.

"Мова йде не тільки і не стільки про безвізовий перетин кордону, мова йде про повернення України до історичного місця в складі європейських країн", - сказав він.

Як відомо, 11 червня 34 європейських країни запровадять безвізовий режим в’їзду для громадян України, які мають біометричні паспорти.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 05 2017 07:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.