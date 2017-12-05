Україна остаточно оформила розлучення з Росією, - Порошенко

Президент вважає, що безвізовий режим з ЄС повертає Україну в Європу

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна остаточно оформила розлучення з Російською імперією, отримавши безвізовий режим з Європейським союзом.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "1+1".

"Я б сказав, що сьогодні Україна остаточно оформила своє розлучення з Російською імперією і саме так по-філософськи ми повинні це сприймати", - сказав Порошенко.

Президент вважає, що безвізовий режим з ЄС повертає Україну в Європу.

"Мова йде не тільки і не стільки про безвізовий перетин кордону, мова йде про повернення України до історичного місця в складі європейських країн", - сказав він.

Як відомо, 11 червня 34 європейських країни запровадять безвізовий режим в’їзду для громадян України, які мають біометричні паспорти.