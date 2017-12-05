ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Петро Порошенко заявив, що Україна остаточно оформила розлучення з Російською імперією, отримавши безвізовий режим з Європейським союзом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна остаточно оформила розлучення з Росією, - Порошенко
Президент вважає, що безвізовий режим з ЄС повертає Україну в Європу
Фото: twitter.com/MaximEristavi
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "1+1".
"Я б сказав, що сьогодні Україна остаточно оформила своє розлучення з Російською імперією і саме так по-філософськи ми повинні це сприймати", - сказав Порошенко.
Президент вважає, що безвізовий режим з ЄС повертає Україну в Європу.
"Мова йде не тільки і не стільки про безвізовий перетин кордону, мова йде про повернення України до історичного місця в складі європейських країн", - сказав він.
Як відомо, 11 червня 34 європейських країни запровадять безвізовий режим в’їзду для громадян України, які мають біометричні паспорти.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 05 2017 07:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану