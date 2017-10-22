Україна підписала декларацію про будівництво міжнародної автомагістралі
"Коридор через Карпати також є мостом між Європою та Азією, він дозволяє використовувати транзитний потенціал Польщі, України та інших країн-партнерів. Саме тому розвиток транспортної інфраструктури має надзвичайно важливе значення для забезпечення сталого транспортного сполучення у напрямку від Європи до Азії через територію України та Польщі", – зазначив Омелян, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.
Водночас польський міністр зазначив, що приєднання до проекту Києва дасть можливість вписати шлях Via Carpatia до мережі транс'європейської транспортної системи TEN-T.
"Via Carpatia об'єднає наші регіони і дасть їм надію на динамічний економічний розвиток", – цитує Адамчика "Укрінформ".
У 2006 році з ініціативи Польщі на рівні міністрів транспорту формально утворено міжнародний шлях між Литвою, Польщею, Словаччиною та Угорщиною. В 2010 році відбулася чергова конференція, під час якої підписано декларацію про створення Via Carpatia. У березні 2016 року до проекту приєдналися Україна і Туреччина, підписавши у Варшаві Декларацію щодо будівництва цього міжнародного транспортного коридору з півночі до півдня Європи.
Транспортний коридор Via Carpatia має пролягати з литовських Клайпеди і Каунаса через польські Білосток, Люблін і Ряшів до словацького й угорського міст Кошице і Дебрецен, а звідти – до Румунської Констанци і грецьких Салоніків.
Нагадаємо, Державне агентство автомобільних доріг України має намір реалізувати проект нового автобану Львів–Будапешт через КПП "Дийда".
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