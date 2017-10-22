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Україна підписала декларацію про будівництво міжнародної автомагістралі

Via Carpatia має стати ключовим транс’європейським коридором, який повинен з'єднати країни Північної та Південної Європи
Міністр інфраструктури Володимир Омелян та міністр інфраструктури та будівництва Польщі Анджей Адамчик підписали Меморандум про співпрацю в будівництві транспортного коридору Via Carpatia.
Україна підписала декларацію про будівництво міжнародної автомагістралі Фото: mtu.gov.ua

"Коридор через Карпати також є мостом між Європою та Азією, він дозволяє використовувати транзитний потенціал Польщі, України та інших країн-партнерів. Саме тому розвиток транспортної інфраструктури має надзвичайно важливе значення для забезпечення сталого транспортного сполучення у напрямку від Європи до Азії через територію України та Польщі", – зазначив Омелян, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Водночас польський міністр зазначив, що приєднання до проекту Києва дасть можливість вписати шлях Via Carpatia до мережі транс'європейської транспортної системи TEN-T.

"Via Carpatia об'єднає наші регіони і дасть їм надію на динамічний економічний розвиток", – цитує Адамчика "Укрінформ".

У 2006 році з ініціативи Польщі на рівні міністрів транспорту формально утворено міжнародний шлях між Литвою, Польщею, Словаччиною та Угорщиною. В 2010 році відбулася чергова конференція, під час якої підписано декларацію про створення Via Carpatia. У березні 2016 року до проекту приєдналися Україна і Туреччина, підписавши у Варшаві Декларацію щодо будівництва цього міжнародного транспортного коридору з півночі до півдня Європи.

Транспортний коридор Via Carpatia має пролягати з литовських Клайпеди і Каунаса через польські Білосток, Люблін і Ряшів до словацького й угорського міст Кошице і Дебрецен, а звідти – до Румунської Констанци і грецьких Салоніків.

Нагадаємо, Державне агентство автомобільних доріг України має намір реалізувати проект нового автобану Львів–Будапешт через КПП "Дийда".

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22 10 2017 20:40
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