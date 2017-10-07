Україна поки не збирається подавати заявку на вступ до НАТО, - Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна поки не має наміру подавати заявку на вступ до НАТО.

Україна має намір зосередитися на проведенні важливих реформ, щоб відповідати стандартам країн-членів НАТО.

"Ще раз хочу підкреслити, що це не означає, що ми будемо негайно подавати заявку про членство. Абсолютно ні. Це означає, що нам потрібно вибудувати реальну програму реформ, програму нашої співпраці, активізувати наші зусилля для досягнення необхідних стандартів, і в цьому нам необхідна допомога і співпраця з нашими партнерами по НАТО", - заявив під час засідання Комісії Україна-НАТО, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Порошенко також заявив, що у України є амбітний план реформування оборонного відомства та сектору безпеки в цілому, розроблений спільно з партнерами по НАТО.

"Реформування та посилення оборонної спроможності держави - це першочергове завдання для нашого співробітництва з НАТО на сучасному етапі", - додав глава держави.

Порошенко також висловила надію на те, що тісне співробітництво з НАТО буде продовжено з метою побудови сильної, стабільної України, яка передається верховенству права.

Раніше віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна веде переговори про партнерство з НАТО, а не просить у них про захист.

Нагадаємо, раніше Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України", яким інтеграцію в НАТО визначено одним з національних пріоритетів.

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