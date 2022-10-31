НОВИНИТаке рішення прийняте через причетність Ірану до військової агресії рф проти України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна проситиме ФІФА усунути Іран з чемпіонату світу
Фото з вільного доступу
Українська асоціація футболу звернеться до ФІФА з проханням усунути Іран від участі в чемпіонаті світу з футболу 2022 року в Катарі.
Таке рішення ухвалив виконком Української асоціації футболу на своєму засіданні, повідомляє УАФ.
"Беручи до уваги інформацію ЗМІ стосовно систематичних проявів порушень прав людини в Ірані, що може порушувати принципи та норми Статуту ФІФА, враховуючи резолюцію Ради Безпеки ООН 2231 стосовно накладення санкцій на Іран та ймовірну причетність Ірану до військової агресії рф проти України, звернутися до ФІФА з пропозицією розглянути питання про виключення збірної Ірану зі складу учасників чемпіонату світу з футболу-2022", – йдеться у документі.
Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу 2022 року розпочнеться 20 листопада. Перший матч Ірану проти Англії має відбутися 21 листопада.
Як відомо, росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед 136".
Раніше повідомлялося, що в ЄС ухвалили санкції проти Ірану за постачання дронів для росії.
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31 10 2022 21:42 МЕДІА
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