RSS
НОВИНИ

Україна проситиме ФІФА усунути Іран з чемпіонату світу

Ольга
Матарикіна
Таке рішення прийняте через причетність Ірану до військової агресії рф проти України.
Україна проситиме ФІФА усунути Іран з чемпіонату світу Фото з вільного доступу
Українська асоціація футболу звернеться до ФІФА з проханням усунути Іран від участі в чемпіонаті світу з футболу 2022 року в Катарі.
 
Таке рішення ухвалив виконком Української асоціації футболу на своєму засіданні, повідомляє УАФ.
 
"Беручи до уваги інформацію ЗМІ стосовно систематичних проявів порушень прав людини в Ірані, що може порушувати принципи та норми Статуту ФІФА, враховуючи резолюцію Ради Безпеки ООН 2231 стосовно накладення санкцій на Іран та ймовірну причетність Ірану до військової агресії рф проти України, звернутися до ФІФА з пропозицією розглянути питання про виключення збірної Ірану зі складу учасників чемпіонату світу з футболу-2022", – йдеться у документі.
 
Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу 2022 року розпочнеться 20 листопада. Перший матч Ірану проти Англії має відбутися 21 листопада.
 
Як відомо, росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед 136".
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 10 2022 21:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
росіяни нездатні усвідомити, що вони воюють з українською армією – з військовою структурою світового рівня. Аналітика від генерала Міка Раяна

росіяни нездатні усвідомити, що вони воюють з українською армією – з військовою структурою світового рівня. Аналітика від генерала Міка Раяна

Валдайське дзеркало російської шизофренії. путін вкотре довів, що Нємцов був правий, назвавши його "йо…тим"

Валдайське дзеркало російської шизофренії. путін вкотре довів, що Нємцов був правий, назвавши його "йо…тим"

Стратегічна боротьба за лінією фронту визначає результат битв – Філліпс О’Брайен

Стратегічна боротьба за лінією фронту визначає результат битв – Філліпс О’Брайен

Нова "Мрія" – неможливе можливо. Українська "Мрія" може знов злетіти, але з двигунами Rolls-Royce

Нова "Мрія" – неможливе можливо. Українська "Мрія" може знов злетіти, але з двигунами Rolls-Royce

Чи залежить європейська підтримка України від США? Скоріше ні, ніж так - вважають провідні європейські та американські експерти

Чи залежить європейська підтримка України від США? Скоріше ні, ніж так - вважають провідні європейські та американські експерти

І хто нацисти? Від російських пропагандистів лунає: вбити, зґвалтувати, пограбувати, втопити, стерти з лиця землі - Кеті Янг

І хто нацисти? Від російських пропагандистів лунає: вбити, зґвалтувати, пограбувати, втопити, стерти з лиця землі - Кеті Янг

Україна могла б вести війну силами 200 тис. солдат, якби Захід надав все потрібне і мобільне сучасне озброєння - Том Купер

Україна могла б вести війну силами 200 тис. солдат, якби Захід надав все потрібне і мобільне сучасне озброєння - Том Купер

"Чуєте, що Європа та Америка втомилися від України? Не вірте" – головний тренер Національної збірної України з бейсболу Олег Бойко

"Чуєте, що Європа та Америка втомилися від України? Не вірте" – головний тренер Національної збірної України з бейсболу Олег Бойко

Зима та ницість росіян не зменшать волю України до перемоги. Натомість є сумніви, що російська армія зможе пережити цю зиму – Лоуренс Фрідман

Зима та ницість росіян не зменшать волю України до перемоги. Натомість є сумніви, що російська армія зможе пережити цю зиму – Лоуренс Фрідман

У тіні Дерипаски і Ротшильда. Китайські та російські сліди Богуслаєва і Ярославського

У тіні Дерипаски і Ротшильда. Китайські та російські сліди Богуслаєва і Ярославського

Окрім військового, світу потрібен енергетичний арсенал. путін готує нафтогазову бомбу для світу на Різдво – New York Times

Окрім військового, світу потрібен енергетичний арсенал. путін готує нафтогазову бомбу для світу на Різдво – New York Times

красовський каже, що він ідіот і просить його зрозуміти. сімоньян підтримала ведучого, який хоче топити і спалювати українських дітей – Джулія Девіс

красовський каже, що він ідіот і просить його зрозуміти. сімоньян підтримала ведучого, який хоче топити і спалювати українських дітей – Джулія Девіс

Омлет зачекає до листопада. Бахматюка та колег перевірять, чи не мухлюють вони з яйцями

Омлет зачекає до листопада. Бахматюка та колег перевірять, чи не мухлюють вони з яйцями

На що чекати від Ріші Сунака. Мільйонер з нетрів Оксфорду і Стенфорду, який приносив присягу на Бгаґавад-Ґіті, підтримував криптовалюти та ЛГБТ

На що чекати від Ріші Сунака. Мільйонер з нетрів Оксфорду і Стенфорду, який приносив присягу на Бгаґавад-Ґіті, підтримував криптовалюти та ЛГБТ

Три історії кінорежисера В

Три історії кінорежисера В'ячеслава Криштофовича. До 75-річчя українського Бергмана

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.