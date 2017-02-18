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Україна сподівається, що Червоний Хрест шукатиме зниклих безвісти на окупованому Донбасі

Для цього потрібен тиск з боку РФ на підконтрольних їй бойовиків
Україна веде перемовини з представниками "Червоного хреста" та очікує, що наступного місяця представники гуманітарної місії зможуть потрапити на окуповані території Донбасу для пошуків зниклих безвісти.
Україна сподівається, що Червоний Хрест шукатиме зниклих безвісти на окупованому Донбасі Фото: twitter.com/ICRC

Про це 18 лютого на полях Мюнхенської безпекової конференції повідомив глава МЗС Павло Клімкін, пише "Українська Правда".

"(Під час зустрічі "нормандської четвірки") я  намагався отримати засвідчення від представника РФ, що вони будуть тиснути на контрольованих ними бойовиків в плані доступу міжнародних гуманітарних організацій, Червоного хреста. Ми зараз ведемо переговори з Червоним хрестом, щоб, можливо, наступного місяця ми зробили у цьому прорив. Це, на жаль, не те, чого ми хочемо у плані звільнення, але дуже важливий перший крок, і МКЧХ може розпочати пошук зниклих безвісти", – зазначив Клімкін. 

Він додав, що на зустрічі "четвірки" гуманітарний та безпековий напрямки були головними в обговоренні. 

"Нам потрібно далі працювати за логікою "дорожньої карти". Все, про що нам вдалося домовитися, – що наші представники зберуться найближчим часом і продовжать інтенсивну дискусію. Сьогодні в межах зустрічі ми детально це питання не встигли обговорити через фокус на питаннях безпеки і звільнення заручників", – заявив глава МЗС.

Також Клімкін зазначив, що на рівні міністрів наступна зустріч може відбутися через кілька тижнів, "наскільки ми до цього будемо готові".

"Поки що часові межі цієї зустрічі не визначені", – додав Клімкін. 

Міністр заявив, що вважає корисним залучити до роботи "нормандського формату" військових.

"Я запропонував, щоб у рамках формату зустрілися військові представники, щоб подивилися, що відбувається, в деталях. Реально, як експерти", – цитує міністра "Укрінформ".

Нагадаємо, на початку лютого Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив про намір допомагати Україні з перевезенням зразків ДНК із зони АТО.

У 2017 році організація планує мобілізувати понад  $ 60 млн. на цілі гуманітарної діяльності в Україні.

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18 02 2017 23:48
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