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Уповноважений з прав людини вимагає розслідувати діяльність російського Червоного Хреста – вони могли допомагати окупантам

15 березня 2024, 14:07
Уповноважений з прав людини вимагає розслідувати діяльність російського Червоного Хреста – вони могли допомагати окупантам
Омбудсмен Лубінець
Дмитро Лубінець вимагає розслідувати діяльність російського Червоного Хреста за порушення принципу нейтральності.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вимагає розслідувати діяльність російського Червоного Хреста (РЧХ) за порушення принципу нейтральності.

Про це він написав у Telegram-каналі.

"Нещодавно в мережі зʼявилася інформація, що президент російського Червоного Хреста (РЧХ) має стосунок до пропутінської "патріотичної" організації, а працівники РЧХ розповідають про неможливість миру з "українськими нацистами", — йдеться в повідомленні.

Лубінець також звернув увагу на інформацію, що РЧХ бере учать у військових зборах і навчаннях для дітей, де поширюється ідеологія продовження війни проти України.

Уповноважений з прав людини повідомив, що надіслав листа до Міжнародної федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця з вимогами, щоб:

  • такі дії були публічно засуджені;
  • було проведене прозоре розслідування дій російського Червоного Хреста;
  • на час проведення розслідування призупинили членство й участь РЧХ у співтоваристві;
  • якщо розслідування підтвердить наявні дані, необхідно вимагати, щоб організацію виключили з федерації.

На офіційній сторінці Міжнародної федерації Червоного Хреста наразі немає коментарів щодо цієї інформації.

Червоний Хрествійна в Україніросія окупантилубінець

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