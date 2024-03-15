Уповноважений з прав людини вимагає розслідувати діяльність російського Червоного Хреста – вони могли допомагати окупантам
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вимагає розслідувати діяльність російського Червоного Хреста (РЧХ) за порушення принципу нейтральності.
Про це він написав у Telegram-каналі.
"Нещодавно в мережі зʼявилася інформація, що президент російського Червоного Хреста (РЧХ) має стосунок до пропутінської "патріотичної" організації, а працівники РЧХ розповідають про неможливість миру з "українськими нацистами", — йдеться в повідомленні.
Лубінець також звернув увагу на інформацію, що РЧХ бере учать у військових зборах і навчаннях для дітей, де поширюється ідеологія продовження війни проти України.
Уповноважений з прав людини повідомив, що надіслав листа до Міжнародної федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця з вимогами, щоб:
- такі дії були публічно засуджені;
- було проведене прозоре розслідування дій російського Червоного Хреста;
- на час проведення розслідування призупинили членство й участь РЧХ у співтоваристві;
- якщо розслідування підтвердить наявні дані, необхідно вимагати, щоб організацію виключили з федерації.
На офіційній сторінці Міжнародної федерації Червоного Хреста наразі немає коментарів щодо цієї інформації.