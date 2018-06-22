Україна вшановує пам'ять жертв Другої світової війни

22 червня 1941 року нацистська Німеччина атакувала радянські частини по всій лінії кордону від Балтійського до Чорного моря. Почалася німецько-радянська війна 1941-1945 років як складова й основна частина Другої світової війни

Сьогодні в Україні День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни.

Священний обов'язок українців перед жертвами Другої світової війни і сьогоднішніми Героями - перемогти ворога, який розпалює багаття війни на українській землі, написав Президент України Петро Порошенко з нагоди Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни.

"У День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни всі ми вклоняємося тим, кому випала доля на власні очі побачити її жахи. Вічна слава і шана всім, хто боровся і продовжує боротися за мир в Україні", - написав Порошенко.

Президент переконаний, що ми переможемо ворога, який сьогодні розпалює багаття війни на нашій землі.

"Адже це - наш священний обов'язок перед жертвами Другої світової і Героями нашого часу", - наголосив голова держави.