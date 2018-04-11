Україна втратила момент для руху вперед після революції гідності, – Фукуяма
Про це Фукуяма сказав в інтерв'ю грузинській телекомпанії SVT у відповідь на запитання, чи рухається, на його думку, Україна вперед, повідомляє УНІАН у неділю, 4 листопада.
"Я думаю, що вони втратили момент після революції гідності", – сказав Фукуяма.
Він зазначив, що те, що відбувається в Україні, залежить від українців, і загрозою є не лише Росія, але й корупція, слабке управління, при цьому війна не є непереборною перешкодою для просування вперед.
"Я вважаю, що, наприклад, те, що трапилося в Україні – залежить від українців. Тому що їх загроза це не лише Росія, а й корупція, слабке управління. Тільки вони можуть вирішити ці проблеми. США, або Німеччина, або інші це зробити не зможуть... Це (війна на території країни, – ред.) не непереборні обставини. Я думаю, що вони повинні вжити заходів, щоб поліпшити управління", – сказав Френсіс Фукуяма.
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Однак, вважає політолог, "росіяни абсолютно точно робили все можливе, щоб посилити конфлікти".
"Є проблема корупції. У Росії ця проблема ще більш серйозна. В Україні хоча б є молоде покоління реформаторів, які хочуть позбутися корупції. Я не бачу нічого схожого в Росії. У цьому плані я з набагато більшою надією спостерігаю за Україною", – додав Фукуяма.
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