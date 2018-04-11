Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна втратила момент для руху вперед після революції гідності, – Фукуяма

Однак, на думку політолога, "росіяни абсолютно точно робили все можливе, щоб посилити конфлікти"
За словами американського філософа, політолога, письменника, професор Стенфордського Університету Френсіса Фукуями, Україна згаяла момент для руху вперед після революції гідності.
Україна втратила момент для руху вперед після революції гідності, – Фукуяма Френсіс Фукуяма. Фото: United States Studies Centre

Про це Фукуяма сказав в інтерв'ю грузинській телекомпанії SVT у відповідь на запитання, чи рухається, на його думку, Україна вперед, повідомляє УНІАН у неділю, 4 листопада.

"Я думаю, що вони втратили момент після революції гідності", – сказав Фукуяма.

Він зазначив, що те, що відбувається в Україні, залежить від українців, і загрозою є не лише Росія, але й корупція, слабке управління, при цьому війна не є непереборною перешкодою для просування вперед.

"Я вважаю, що, наприклад, те, що трапилося в Україні – залежить від українців. Тому що їх загроза це не лише Росія, а й корупція, слабке управління. Тільки вони можуть вирішити ці проблеми. США, або Німеччина, або інші це зробити не зможуть... Це (війна на території країни, – ред.) не непереборні обставини. Я думаю, що вони повинні вжити заходів, щоб поліпшити управління", – сказав Френсіс Фукуяма.

Читайте також: Якщо в Україні не пересадити "Топ-корупціонерів" може вибухнути повстання, – Фукуяма

Однак, вважає політолог, "росіяни абсолютно точно робили все можливе, щоб посилити конфлікти".

"Є проблема корупції. У Росії ця проблема ще більш серйозна. В Україні хоча б є молоде покоління реформаторів, які хочуть позбутися корупції. Я не бачу нічого схожого в Росії. У цьому плані я з набагато більшою надією спостерігаю за Україною", – додав Фукуяма.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 11 2018 18:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Культура страхуДіти бояться дорослих. Дорослі бояться молоді. Молодь боїться суспільство
  • Верховна Рада ухвалила закон про українську мову. Що він передбачаєЗа документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська, а спроби запровадження в Україні офіційної багатомовності всупереч Конституції і встановленій конституційній процедурі провокують мовний розкол країни, міжетнічне протистояння та ворожнечу і спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Культура страху

Культура страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.