Україна вимагає від Росії припинити окупацію Криму

27 березня 2017 року минуло три роки з моменту ухвалення резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України"

МЗС України звернувся до Росії з вимогою виконати резолюцію Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності України, прийняту 27 березня 2014 року.

27 березня 2017 року минуло три роки з моменту ухвалення резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" (68/262).

Про це йдеться в заяві МЗС України.

Цим документом світове співтовариство підтвердило необхідність суворого дотримання державами своїх зобов’язань за міжнародним правом, а також свою відданість суверенітету, політичній незалежності, єдності та територіальній цілісності України в її міжнародно-визнаних кордонах. У резолюції Генасамблеї наголошується на недопущенні визнання будь-яких змін статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на підставі незаконного референдуму.

"Незважаючи на таку чітку вимогу міжнародної спільноти, протягом цих трьох років Російська Федерація не тільки не відмовилася від своїх агресивних дій, але й продовжує грубо порушувати Статут ООН та основоположні норми та принципи міжнародного права, здійснюючи тимчасову окупацію Кримського півострова, масштабні утиски прав людини та відкриту військову агресію на Донбасі. Слід визнати, 25 років членства РФ в ООН були заплямовані постійною зневагою до Статуту Організації, кульмінацією чого стала агресія РФ та окупація нею частин території Грузії в 2008 році та України в 2014 році, а також триваючою агресією на українському Донбасі", - йдеться у заяві.

В МЗС також нагадали, що визнанням значного погіршення ситуації, що склалася у сфері захисту прав людини в Криму стало схвалення Генеральною Асамблеєю ООН 19 грудня 2016 року резолюції "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)" (71/205).

Резолюцією фіксуються та засуджуються системні порушення прав людини, що здійснюються російською окупаційною владою. Генеральна Асамблея ООН, засуджуючи тимчасову окупацію Росією Криму, вимагає від РФ виконання усіх своїх зобов’язань як держави-окупанта, у тому числі шляхом припинення порушень прав людини в Криму.

"Україна вимагає від Російської Федерації припинити окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та у повному обсязі виконати вимоги резолюцій ГА ООН 68/262 та 71/205", - наголошує МЗС.

Україна продовжуватиме здійснювати усі передбачені міжнародним правом кроки для протидії агресії з боку РФ, полегшення становища громадян України на тимчасово загарбаній території, відновлення своєї територіальної цілісності та відшкодування завданих російською стороною збитків, додали у міністерстві.