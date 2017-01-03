Україна виплатила $505 млн відсотків за єврооблігаціями
"1 березня 2017 Міністерство фінансів здійснило виплату купонного доходу за 9 серіями ОЗДП, випущених державою в листопаді 2015 році в рамках проведеної боргової операції з державним та гарантованим державою боргом. Загальна сума купонного платежу за станом на 1 березня становить 505,429 млн дол.", - повідомляється на сайті Мінфіну.
Зазначені єврооблігації були випущені в рамках проведеної Україною боргової операції з державним та гарантованим державою боргом, а також реструктуризації зовнішніх запозичень Києва, "Укравтодору" і держпідприємства "Конструкторське бюро "Південне ім. Янгеля" (Дніпро).
Процентна ставка за всіма зазначеними цінними паперами встановлена на рівні 7,75% річних. Процентний дохід нараховується і виплачується двічі на рік - 1 березня та 1 вересня, починаючи з 1 березня 2016 року. Строк погашення настає 1 вересня відповідного року – з 2019 по 2027 рік.
Нагадаємо, єврооблігації України продовжують активно дешевшати, інвестори побоюються втрати Україною підтримки США у вигляді гарантій під суверенні єврооблігації після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.
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