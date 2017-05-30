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Україна за три роки досягне газової незалежності, - "Укргазвидобування"

Проекція цьогорічних показників на залишок року дозволить пророкувати гарантоване збільшення видобутку газу на 300 млн кубів
Україна до 2020 року має досягти газової незалежності за рахунок збільшення видобутку газу.
Україна за три роки досягне газової незалежності, - "Укргазвидобування" Фото: vkurse.md

У 2017 році компанія планує збільшити видобуток газу на 400-600 млн кубів, тобто до 15-15,2 млрд куб м газу. Він повідомляє, що такі результати можливі за рахунок інтенсифікації існуючих родовищ. За його словами, це ведення або повернення в активний фонд свердловин, які потрапили в аварії, - заявив голова правління "Укргазвидобування" Олег Прохоренко, повідомляє "НВ".

Активну роль у збільшенні видобутку "блакитного палива" відіграє також будівництво, модернізація дожимних компресорних станцій та розширення буріння.

Прохоренко зауважив, що проекція цьогорічних показників на залишок року дозволить пророкувати гарантоване збільшення видобутку газу на 300 млн кубів.

"І це не випадковість, це результат роботи, результат впровадження нашої стратегії, яку ми називаємо 20/20. Тобто досягти до 2020 року збільшення видобутку газу до 20 млрд кубів", - підкреслив голова "Укргазвидобування".

На його думку, цей показник дозволить фактично стати газовонезалежною країною.

За його словами, таку ціль поставив і Кабмін, який затвердив документ "Концепція розвитку газодобувної галузі" про вихід видобутку "блакитного палива" до 2020 року на рівень споживання до 26 млрд кубометрів.

Нагадаємо, ПАТ "Укргазвидобування" за 4,5 місяці поточного року збільшило видобутку газу на 78 мільйонів кубометрів.

 
 
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30 05 2017 17:43
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