"Укргазвидобування" збільшує видобуток газу, – "Нафтогаз України"
Про це йдеться у повідомленні на сайті НАК "Нафтогаз України".
Зазначається, що такий результат перевищує загальний приріст видобутку за 12 місяців минулого року, який становив 77 млн кубометрів.
"Внаслідок реформи газового ринку "Укргазвидобування" отримало інвестиційний ресурс для розвідки та розробки родовищ, у тому числі, із застосуванням найсучасніших технологій", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.
За його словами, відіграв свою роль і розрив невигідних для "Укргазвидобування" договорів про спільну діяльність.
"Укргазвидобування" має значний потенціал нарощування видобутку у найближчі роки", – заявив Коболєв.
Загалом у 2017 році "Укргазвидобування" планує видобути на 0,5 млрд кубів більше, ніж у 2016 році.
Нагадаємо, тендер Укргазвидобування на закупівлю п'яти бурових верстатів вантажопідйомністю 450 т з очікуваною вартістю 3,549 млрд грн (з ПДВ) виграла німецька компанія Bentec.
Один із найбільших у світі трейдерів газу Trafigura 16 травня відкрив свій офіс в Україні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат