"Укргазвидобування" збільшує видобуток газу, – "Нафтогаз України"

За словами голови правління НАК "Нафтогаз України", відіграв свою роль і розрив невигідних для "Укргазвидобування" договорів

ПАТ "Укргазвидобування" за 4,5 місяці поточного року збільшило видобутку газу на 78 мільйонів кубометрів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що такий результат перевищує загальний приріст видобутку за 12 місяців минулого року, який становив 77 млн кубометрів.

"Внаслідок реформи газового ринку "Укргазвидобування" отримало інвестиційний ресурс для розвідки та розробки родовищ, у тому числі, із застосуванням найсучасніших технологій", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

За його словами, відіграв свою роль і розрив невигідних для "Укргазвидобування" договорів про спільну діяльність.

"Укргазвидобування" має значний потенціал нарощування видобутку у найближчі роки", – заявив Коболєв.

Загалом у 2017 році "Укргазвидобування" планує видобути на 0,5 млрд кубів більше, ніж у 2016 році.

Нагадаємо, тендер Укргазвидобування на закупівлю п'яти бурових верстатів вантажопідйомністю 450 т з очікуваною вартістю 3,549 млрд грн (з ПДВ) виграла німецька компанія Bentec.

Один із найбільших у світі трейдерів газу Trafigura 16 травня відкрив свій офіс в Україні.