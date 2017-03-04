Україна завершила ратифікацію зони вільної торгівлі з Канадою
"Вітаю Україну та Канаду з новою сторінкою в історії відносин! Підписав закон про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між нашими країнами", - написав Порошенко у своєму Twitter.
Вітаю Україну та Канаду з новою сторінкою в історії відносин! Підписав закон про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між нашими країнами pic.twitter.com/B3GSu9gKnO— Петро Порошенко (@poroshenko) 3 апреля 2017 г.
Угоду було підписано 11 липня 2016 року під час візиту в Україну прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
"З моменту набуття чинності Угоди Канада відкриє для українських експортерів 98% свого ринку товарів. З огляду на різний рівень економічного та соціального розвитку України та Канади, сторони будуть застосовувати принцип асиметричності тарифних зобов'язань, що дозволить нашій країні адаптувати торгівлю з цією країною в умовах вільної торгівлі. Документ містить низку норм і зобов'язань, що стосуються нетарифних заходів, які будуть сприяти тому, що доступ до ринків не обмежуватиметься невиправданими бар'єрами в торгівлі", - повідомляють на сайті президента.
Очікується, що Угода, крім збільшення товарообігу, сприятиме притоку іноземних інвестицій в Україну, створення нових робочих місць, що, своєю чергою, позитивно вплине на зростання ВВП країни.
Угода набуде чинності в перший день другого місяця після отримання останньою зі Сторін повідомлення про завершення виконання всіх необхідних процедур.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану