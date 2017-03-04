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Україна завершила ратифікацію зони вільної торгівлі з Канадою

Угоду було підписано в липні минулого року
Президент України Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію Угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою.
Україна завершила ратифікацію зони вільної торгівлі з Канадою Фото: zn.ua

"Вітаю Україну та Канаду з новою сторінкою в історії відносин! Підписав закон про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між нашими країнами", - написав Порошенко у своєму Twitter.

 

Угоду було підписано 11 липня 2016 року під час візиту в Україну прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

"З моменту набуття чинності Угоди Канада відкриє для українських експортерів 98% свого ринку товарів. З огляду на різний рівень економічного та соціального розвитку України та Канади, сторони будуть застосовувати принцип асиметричності тарифних зобов'язань, що дозволить нашій країні адаптувати торгівлю з цією країною в умовах вільної торгівлі. Документ містить низку норм і зобов'язань, що стосуються нетарифних заходів, які будуть сприяти тому, що доступ до ринків не обмежуватиметься невиправданими бар'єрами в торгівлі", - повідомляють на сайті президента.

Очікується, що Угода, крім збільшення товарообігу, сприятиме притоку іноземних інвестицій в Україну, створення нових робочих місць, що, своєю чергою, позитивно вплине на зростання ВВП країни.

Угода набуде чинності в перший день другого місяця після отримання останньою зі Сторін повідомлення про завершення виконання всіх необхідних процедур.

Раніше повідомляли, що Верховна Рада України ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Канадою.
 

 

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