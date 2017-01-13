Україна збільшила річний експорт електроенергії на 10%

Експорт української електроенергії в РФ в 2016 році не здійснювався, тоді як в 2015 році було поставлено 3,8 млн кВт-ч

Україна в 2016 році наростила експорт електроенергії на 10,3% (на 375,3 млн кВт-год) порівняно з 2015 роком – до 4 млрд 16,9 млн кВт-год.

Поставки електроенергії до Польщі зросли в 14,4 рази (на 890,9 млн кВт-год) – до 957,4 млн кВт-ч.

Поставки електроенергії з "енергоострова Бурштинської ТЕС" у напрямку Угорщини, Словаччини і Румунії знизилися на 14% (на 497,1 млн кВт-год) – до 3 млрд 55,8 млн кВт-ч. Про це повідомило джерело в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, пише "Інтерфакс-Україна".

У минулому році в Молдову поставлено 3,7 млн кВт-год проти 17,6 млн кВт-год за 2015 рік. У Білорусь електроенергія не поставлялася, тоді як роком раніше було поставлено 0,8 млн кВт-ч.

Експорт української електроенергії в РФ в 2016 році не здійснювався, тоді як в 2015 році було поставлено 3,8 млн кВт-ч.

При цьому у грудні був зафіксований максимальний місячний обсяг експорту електроенергії за підсумками 2016 року, який склав 513 млн кВт-год, що на 57,6% (на 187,5 млн кВт-год) більше, ніж у грудні-2015. Зокрема, в Угорщину було поставлено 390,6 млн кВт-год, у Польщі – 122,4 млн кВт-ч.

Крім того, Україна в 2016-му імпортувала 76,9 млн кВт-год електроенергії проти 2 млрд 295,9 млн кВт-год за 2015 рік.

Нагадаємо, в кінці лютого і впродовж березня-червня 2017 року в Україні очікується надлишок електроенергії.