Україна збільшила видобуток і транзит газу в 2016 році
Споживання газу скоротилося на 4% - з 31,4 млрд кубометрів до 30,3 млрд. Торік країні довелося імпортувати близько 11 млрд кубометрів, повідомляє "Укртрансгаз".
Транзит природного газу через українську газотранспортну систему для європейських споживачів виріс на 23% і склав 82,2 млрд кубометрів.
Фото: utg.ua
У тому числі в грудні 2016 року для потреб споживачів Європи через Україну пройшло 8,4 млрд кубометрів газу, що на 25% більше порівняно з аналогічним періодом 2015 року. Станом на 3 січня добовий об'єм транзиту становить 245,6 млн кубометрів.
28 грудня 2016 року Кабінет Міністрів затвердив концепцію розвитку газодобувної галузі України на період до 2020 року, яка передбачає нарощування обсягів видобутку до 27 мільярдів кубометрів на рік.
Згідно з планами, споживання газу на той час скоротиться, і власний видобуток буде повністю забезпечувати потребу країни в цьому виді енергоресурсів.
Нагадаємо, що в період з січня по листопад 2016 українські споживачі всіх категорій використовували 25,5 мільярда кубометрів природного газу, що на 7% менше показників минулого року.
З початку опалювального сезону, який стартував 13 жовтня, і до 26 листопада Україна знизила запаси природного газу у своїх підземних сховищах на 996,36 млн кубометрів (на 6,8%) - до 13 млрд 735,67 млн куб.
25 листопада, виповнився рівно рік з того дня, коли Україна імпортувала останні обсяги російського газу.
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