Україна повністю перейде на контрактну службу за три роки, - Міноборони

За останній рік на контрактну службу прийнято більше бажаючих, ніж за останні 15 років

Міністерство оборони України планує повністю перейти на контрактну службу в армії до 2020 року.

"До 2020 року у нас є перспектива перейти на 100-процентну армію за контрактом", - заявив представник Комітету реформ Міноборони та Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Кропивченко, пише "Укрінформ".

При цьому військовий чиновник зазначив, що за останній рік на контрактну службу прийнято більше бажаючих, ніж за останні 15 років.

"На сьогоднішній день у ВСУ прийняті понад 67 тисяч на військову службу за контрактом. У тому числі, понад 7,5 тисячі офіцерів. Це більше, ніж за останні 15 років", - розповів Кропивченко.

Він також уточнив, що всього планується набрати на військову службу за контрактом 250 тисяч - за нормами мирного часу.

Нагадаємо, контрактну службу в армії проходять понад 109 тис. військовослужбовців сержантського й рядового складу, а також 47,5 тис. офіцерів.

Раніше Президент Петро Порошенко підписав указ, який дозволяє іноземцям проходити контрактну службу в ЗСУ.