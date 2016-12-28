Україна повністю перейде на контрактну службу за три роки, - Міноборони
"До 2020 року у нас є перспектива перейти на 100-процентну армію за контрактом", - заявив представник Комітету реформ Міноборони та Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Кропивченко, пише "Укрінформ".
При цьому військовий чиновник зазначив, що за останній рік на контрактну службу прийнято більше бажаючих, ніж за останні 15 років.
"На сьогоднішній день у ВСУ прийняті понад 67 тисяч на військову службу за контрактом. У тому числі, понад 7,5 тисячі офіцерів. Це більше, ніж за останні 15 років", - розповів Кропивченко.
Він також уточнив, що всього планується набрати на військову службу за контрактом 250 тисяч - за нормами мирного часу.
Нагадаємо, контрактну службу в армії проходять понад 109 тис. військовослужбовців сержантського й рядового складу, а також 47,5 тис. офіцерів.
Раніше Президент Петро Порошенко підписав указ, який дозволяє іноземцям проходити контрактну службу в ЗСУ.
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