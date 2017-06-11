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Українка здобула "золото" на міжнародному турнірі з художньої гімнастики в Бельгії

Улітку команда гімнасток завоюювала дев'ять медалей
Українська художня гімнастка Христина Погранична виграла усі можливі золоті медалі на Міжнародному турнірі "Happy Cup Ghent 2017".
Українка здобула "золото" на міжнародному турнірі з художньої гімнастики в Бельгії Фото:zaxid.net

Про це повідомляє Національний оліймпійський комітет України.

Змагання відбулись у Бельгії.

Улітку на Міжнародному турнірі в Ізраїлі команда юніорок у складі Христини Пограничної, Вікторії Онопрієнко і Влади Никольченко пройшла всі свої види і посіла 2 місце в командній першості, загалом завоювавши 9 медалей.

У лютому Христина Погранична завоювала чотири золоті нагороди на міжнародному турнірі з художньої гімнастики Miss Valentine 2017 в Тарту (Естонія).

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06 11 2017 17:38
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