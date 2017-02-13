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13-річна українська гімнастка здобула чотири золота на міжнародному турнірі в Естонії, - ВІДЕО

Гімнастка встановила новий рекорд юніорської збірної України
Представниця юніорської збірної України з художньої гімнастика Христина Погранична завоювала чотири золоті нагороди на міжнародному турнірі з художньої гімнастики Miss Valentine 2017 в Тарту (Естонія).
13-річна українська гімнастка здобула чотири золота на міжнародному турнірі в Естонії, - ВІДЕО Фото:zaxid.net

Львів'янка стала найкращою серед усіх юніорок турніру у багатоборстві, впевнено обійшовши сильну і старшу за віком суперницю з Росії, і пройшла у три фінали з першим кваліфікаційним результатом, - повідомляє Zaxid.net.

За чудово виконану фінальну вправу з обручем Христина Погранична отримала надзвичайно високу оцінку 16,900 бали, що стало не тільки новим досягненням львів’янки, а і рекордом для українських юніорок.

Запальні й технічно складні булави підкорили зал - львівська грація отримала високі 16,150 бали. За феєрично виконану фінальну вправу зі стрічкою під сучасний хіт Rag’n’Bone Man "Human" львів’янка отримала високі 15,400 бали.

Із міжнародного турніру Miss Valentine 2017 представниці збірної України привезли дев'ять золотих медалей, чотири з яких виборола львів'янка Христина Погранична.

Раніше iPress.ua повідомляв, що вихованка львівського спортивного клубу "Ніка", член юніорської збірної України з художньої гімнастики Христина Погранична впевнено перемогла на першому Міжнародному турнірі з художньої гімнастики DuGymCup 2016, який відбувася в Дубаї 9-13 грудня.
 
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13 02 2017 13:32
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