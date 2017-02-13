13-річна українська гімнастка здобула чотири золота на міжнародному турнірі в Естонії, - ВІДЕО

Представниця юніорської збірної України з художньої гімнастика Христина Погранична завоювала чотири золоті нагороди на міжнародному турнірі з художньої гімнастики Miss Valentine 2017 в Тарту (Естонія).

Львів'янка стала найкращою серед усіх юніорок турніру у багатоборстві, впевнено обійшовши сильну і старшу за віком суперницю з Росії, і пройшла у три фінали з першим кваліфікаційним результатом, - повідомляє Zaxid.net.

За чудово виконану фінальну вправу з обручем Христина Погранична отримала надзвичайно високу оцінку 16,900 бали, що стало не тільки новим досягненням львів’янки, а і рекордом для українських юніорок.