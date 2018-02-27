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Українська мережа ломбардів вирішила давати кредити за криптовалюти

Мережа ломбардів Скарбниця вводить кредитування під заставу криптовалют
Українська мережа ломбардів Скарбниця найближчим часом представить нову послугу – кредити під заставу криптовалют.
Українська мережа ломбардів вирішила давати кредити за криптовалюти Фото: google.com

"Впровадження цього проекту обумовлено стрімким розвитком криптовалют і blockchain у світі", – пояснив таке рішення керівник відділу маркетингу компанії Іван Іпатов, повідомила прес-служба компанії, інформує Новое Время.  

Клієнтам буде запропонований калькулятор, за допомогою якого можна буде визначитися з типом і обсягом криптовалют для застави, строком та сумою кредиту.

Власники криптовалют зможуть отримати кредит в гривні на строк до 31 дня з правом продовження. Як тільки заборгованість по кредиту погашена – вся сума криптовалют, яка була передана в заставу, повертається позичальнику в повному обсязі.

"За кожним договором IT-система буде вести автоматичний облік суми криптовалют у заставі і ціну, по якій зафіксована угода. Це означає, що в разі зростання ціни можливе збільшення суми позики, а при падінні позичальник має достатньо часу на прийняття рішення про подальшу долю своїх активів ", - відзначили в компанії.

Нагадаємо, що вартість цифрової валюти біткоін зранку у вівторок, 6 лютого, впала до 5995,58 доларів США.

 

 

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27 02 2018 18:23
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