Українська мережа ломбардів вирішила давати кредити за криптовалюти
"Впровадження цього проекту обумовлено стрімким розвитком криптовалют і blockchain у світі", – пояснив таке рішення керівник відділу маркетингу компанії Іван Іпатов, повідомила прес-служба компанії, інформує Новое Время.
Клієнтам буде запропонований калькулятор, за допомогою якого можна буде визначитися з типом і обсягом криптовалют для застави, строком та сумою кредиту.
Власники криптовалют зможуть отримати кредит в гривні на строк до 31 дня з правом продовження. Як тільки заборгованість по кредиту погашена – вся сума криптовалют, яка була передана в заставу, повертається позичальнику в повному обсязі.
"За кожним договором IT-система буде вести автоматичний облік суми криптовалют у заставі і ціну, по якій зафіксована угода. Це означає, що в разі зростання ціни можливе збільшення суми позики, а при падінні позичальник має достатньо часу на прийняття рішення про подальшу долю своїх активів ", - відзначили в компанії.
Нагадаємо, що вартість цифрової валюти біткоін зранку у вівторок, 6 лютого, впала до 5995,58 доларів США.
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