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Українська мова повинна в Україні міцно стати на ноги, - Наливайченко

"Українська мова має в Україні міцно стати на ноги, нею мають природньо володіти діти, школярі, студенти"
Така позиція має стати фундаментом державної національної політики, політики міжнаціональної злагоди і гармонії. Водночас, наша держава, прагнучи до членства в ЄС, повинна забезпечити найвищі європейські стандарти для розвитку мов національних меншин. Так прокоментував у Чернівцях новий закон про освіту лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.
Українська мова повинна в Україні міцно стати на ноги, - Наливайченко

"Українська мова зазнавала утисків впродовж століть як з боку теперішніх східних, так і західних сусідів. Численні заборони, валуєвські та емські циркуляри і укази, винищення цілих поколінь українців призвели до того, що українська мова опинилася на межі вимирання, а з усього українського зробили марґінальне, меншевартісне. Ця проблема все ще не зникла. Українська мова має повернути собі status quo", - підкреслив політик.

Перебуваючи з робочою поїздкою на Буковині, Наливайченко зазначив, що знає про особливості багатонаціональної Буковини, де проживають, окрім українців, румуни, молдавани та інші народи. Дбаючи про українське, потрібно зберегти тут гармонію, уважно поставитися до освітніх і культурних потреб наших громадян різних національностей: румунів, угорців, болгарів, греків, молдаван та всіх інших.

Водночас, Україна має послідовно вимагати від усіх країн, де живуть українці, зокрема від сусідніх держав, захисту національних прав наших співвітчизників. 

"Очікуючи на оцінку закону про освіту з боку Ради Європи і Венеційської комісії, владі потрібно добиватися від них в одному пакеті і оцінки захисту українців за кордонами України", - вважає лідер руху "Справедливість".

Нагадаємо, 25 вересня Президент підписав закон "Про освіту", яким в Україні запроваджується 12-річна середня освіта. Верховна рада ухвалила цей закон 5 вересня. Документ передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська. Міністерство закордонних справ України направило закон "Про освіту" на експертизу до Венеційської комісії.

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