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Українські військові ліквідували ворожу БМП під Широкиним

Ворожі танки тричі протягом минулих двох днів відкривали вогонь по позиціях сил АТО
Українські морпіхи поблизу Широкиного ліквідували ворожу БМП.
Українські військові ліквідували ворожу БМП під Широкиним Фото: @radiosvoboda

За словами військових, ворожі танки тричі протягом минулих двох днів відкривали вогонь по позиціях поблизу Широкиного.

Про це повідомляє 5 канал.

"На нашій ділянці "режим тиші" протримався не більше доби. Сьогодні ж по нас працювали 120- та 82-мм міномети, активні також ворожі снайпери", - каже військовослужбовець ВМС ЗСУ "Факел".

БМП докшуляла значно активніше.

"Ми її ліквідували. Бачили в біноклі, та й без бінокля, як її відтягували (бойовики – ред.). Тобто, мінус одна їхня машина – це вже добре. Одну машину ми їм відпрацювали, зробили таким чином собі подарунок на Новий рік", - розповів боєць ВМС ЗСУ В'ячеслав.

Нагадаємо, впродовж дня 27 грудня на Маріупольському напрямку зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів терористи обстріляли Широкине. Із гранатометів та стрілецької зброї – Талаківку, Водяне, Мар’їнку, Павлопіль та Широкине. Крім того, по Широкиному вів вогонь снайпер.

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27 12 2016 23:43
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