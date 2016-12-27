Українські військові ліквідували ворожу БМП під Широкиним
За словами військових, ворожі танки тричі протягом минулих двох днів відкривали вогонь по позиціях поблизу Широкиного.
Про це повідомляє 5 канал.
"На нашій ділянці "режим тиші" протримався не більше доби. Сьогодні ж по нас працювали 120- та 82-мм міномети, активні також ворожі снайпери", - каже військовослужбовець ВМС ЗСУ "Факел".
БМП докшуляла значно активніше.
"Ми її ліквідували. Бачили в біноклі, та й без бінокля, як її відтягували (бойовики – ред.). Тобто, мінус одна їхня машина – це вже добре. Одну машину ми їм відпрацювали, зробили таким чином собі подарунок на Новий рік", - розповів боєць ВМС ЗСУ В'ячеслав.
Нагадаємо, впродовж дня 27 грудня на Маріупольському напрямку зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів терористи обстріляли Широкине. Із гранатометів та стрілецької зброї – Талаківку, Водяне, Мар’їнку, Павлопіль та Широкине. Крім того, по Широкиному вів вогонь снайпер.
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