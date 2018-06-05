CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГрупа військовослужбовців механізованого батальйону потрапила в засідку на Горлівському напрямку Донецької області під час патрулювання району оборони сьогодні, 6 травня. Один військовий загинув, двоє поранені.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські військові потрапили в засідку на Донеччині: один загинув, двоє поранені
Також були вбиті три бойовика
Фото: facebook.com/zaliznabrygada
Про це повідомляє прес-служба 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила.
"На маршруті патруля був встановлений невідомий вибуховий пристрій, від підриву якого один військовослужбовець загинув, двох поранено. На місце події прибула резервна група з найближчого опорного пункту, по якій бойовиками ДРГ було відкрито вогонь. Після короткого вогневого зіткнення, резервна група приступила до переслідування противника, під час якого трьох бойовиків було знищено. Підрозділи на даному напрямку приведені в повну бойову готовність", – йдеться в повідомленні.
Інформацію підтвердили і у прес-центрі Операції Об'єднаних Сил.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 05 2018 20:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства