Українські військові потрапили в засідку на Донеччині: один загинув, двоє поранені Також були вбиті три бойовика

Група військовослужбовців механізованого батальйону потрапила в засідку на Горлівському напрямку Донецької області під час патрулювання району оборони сьогодні, 6 травня. Один військовий загинув, двоє поранені.

Фото: facebook.com/zaliznabrygada

Про це повідомляє прес-служба 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила. "На маршруті патруля був встановлений невідомий вибуховий пристрій, від підриву якого один військовослужбовець загинув, двох поранено. На місце події прибула резервна група з найближчого опорного пункту, по якій бойовиками ДРГ було відкрито вогонь. Після короткого вогневого зіткнення, резервна група приступила до переслідування противника, під час якого трьох бойовиків було знищено. Підрозділи на даному напрямку приведені в повну бойову готовність", – йдеться в повідомленні. Інформацію підтвердили і у прес-центрі Операції Об'єднаних Сил.

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