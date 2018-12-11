CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКонопляне хутро дизайнери DevoHome пропонують як альтернативу натуральному або екохутру.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український бренд випустив колекцію шуб із коноплі
Основа хутра – неткане волокно із конопель
Фото: DevoHome
Хутро для шуб українського бренду DevoHome роблять з конопель, які вирощують у Полтавській області. Сировину вони обробляють на власному заводі, повідомляється на сайті бренду.
Фото: DevoHome
Фото: DevoHome
Шуби є у трьох кольорах – чорному, помаранчевому та темно-оливковому. Якщо розмір, який є у шоурумі, не підходить, DevoHome пропонує пошити шубу за мірками покупця. Вартість при цьому не змінюється.
Довга шуба коштує 13 850 гривень, коротка – 8 790 гривень.
Придбати шубу можна на сайті бренду.
Також, у Лондоні на тижні моди вперше повністю відмовилися від хутра. Це перша абсолютна відмова від хутра на показі світового рівня.
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12 11 2018 13:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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