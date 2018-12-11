Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Український бренд випустив колекцію шуб із коноплі

Основа хутра – неткане волокно із конопель
Конопляне хутро дизайнери DevoHome пропонують як альтернативу натуральному або екохутру.
Український бренд випустив колекцію шуб із коноплі Фото: DevoHome

Хутро для шуб українського бренду DevoHome роблять з конопель, які вирощують у Полтавській області. Сировину вони обробляють на власному заводі, повідомляється на сайті бренду.


Фото: DevoHome


Фото: DevoHome

Шуби є у трьох кольорах – чорному, помаранчевому та темно-оливковому. Якщо розмір, який є у шоурумі, не підходить, DevoHome пропонує пошити шубу за мірками покупця. Вартість при цьому не змінюється.

Довга шуба коштує 13 850 гривень, коротка – 8 790 гривень.

Придбати шубу можна на сайті бренду.

Також, у Лондоні на тижні моди вперше повністю відмовилися від хутра. Це перша абсолютна відмова від хутра на показі світового рівня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 11 2018 13:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Політична естрада

Політична естрада

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.