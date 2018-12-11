Український бренд випустив колекцію шуб із коноплі

Конопляне хутро дизайнери DevoHome пропонують як альтернативу натуральному або екохутру.

Хутро для шуб українського бренду DevoHome роблять з конопель, які вирощують у Полтавській області. Сировину вони обробляють на власному заводі, повідомляється на сайті бренду.



Фото: DevoHome



Фото: DevoHome

Шуби є у трьох кольорах – чорному, помаранчевому та темно-оливковому. Якщо розмір, який є у шоурумі, не підходить, DevoHome пропонує пошити шубу за мірками покупця. Вартість при цьому не змінюється.

Довга шуба коштує 13 850 гривень, коротка – 8 790 гривень.

Придбати шубу можна на сайті бренду.

Також, у Лондоні на тижні моди вперше повністю відмовилися від хутра. Це перша абсолютна відмова від хутра на показі світового рівня.