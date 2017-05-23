CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Сполучених Шататах Америки українського хакера Вадима Єрмоловича засудили до 2,5 років в'язниці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український хакер потрапив за ґрати в США
У результаті злочинних дій хакер отримав понад 100 мільйонів доларів
Фото: inpress.ua
Разом з тим, українець повинен заплатити штраф у розмірі три мільйони доларів.
Хакера звинуватили в участі у схемі торгівлі викраденими і ще не опублікованими прес-релізами з фінансовими даними, повідомляє Reuters. Видання також зазначає, що у результаті злочинних дій хакер отримав понад 100 мільйонів доларів прибутку.
У 2016 році Єрмолович визнав, що був частиною міжнародної схеми з викрадення корпоративної інформації і використання її для торгівлі на фондовому ринку.
Нагадаємо, що суд в штаті Нью-Джерсі засудив українського хакера Сергія Вовненка до 41 місяця тюремного ув'язнення за крадіжку даних із кредитних карток.
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