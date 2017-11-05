Українці можуть подорожувати поїздами до шести країн Євросоюзу

З України пасажирські залізничні перевезення здійснюються у шість країн Європейського союзу.

"Сьогодні поїзди та безпересадкові вагони з міст України курсують в Словаччину, Чехію, Угорщину, Румунію, Болгарію та Польщу", - повідомляється на сайті "Укрзалізниці".

Зокрема, в Польщі курсують три пари поїздів: №51/52 Варшава, Вроцлав - Львів (щоденно); № 67/68 Київ - Варшава (щодня) та № 705/706 Київ - Перемишль (щодня).

В Словаччину, Чехію, Угорщину, Румунію і Болгарію - причіпні вагони курсують з Києва та Львова. Це вагони Київ - Братислава (у 1,2,3,6,7 дні тижня, крім 30/08, 13/09 і 15/11), Київ - Прага (щодня), Київ - Будапешт та Львів - Будапешт (щодня), Київ - Бухарест (по п'ятницях) і Львів - Варна (15, 25/06, 05,17,29/07 10,20/08).

"Розвиток міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС є одним з пріоритетів діяльності ПАТ "Укрзалізниця". Зараз спостерігається збільшення обсягів перевезень у міжнародному сполученні. Так, у першому кварталі 2017 року залізничним транспортом в країни ЄС було перевезено 34,5 тис. пасажирів - це майже всемеро більше, ніж за відповідний період минулого року", - відзначають в УЗ.

Нагадаємо, сьогодні, 11 травня Рада Європейського союзу затвердила законодавчу пропозицію про скасування короткострокових віз для громадян України.