НОВИНИІноземці, які працюють в Польщі, в першому кварталі 2018 року вислали додому 3,4 млрд злотих (понад $ 920 млн).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українці за три місяці переказали з Польщі $790 млн
В основному грошові перекази здійснюють українці, які працюють в Польщі тимчасово
Фото: dt.ua
Це на 700 млн злотих більше, ніж в 2017 році, передає "Польське радіо", посилаючись на дані центробанку країни.
Найбільше, а саме 86% (2,9 млрд злотих), перевели в Україну. В основному їх переказують українці, які працюють в Польщі тимчасово.
Нагадаємо, що іноземці, що працюють у Польщі, за минулий рік переказали за кордон 13 млрд злотих (понад 3 млрд євро), найбільше коштів переказали українці. Всього у 2017 році українські заробітчани у Польщі переказали додому 11,7 млрд злотих (понад 2,7 млрд євро). У 2016 році було переказано 7,8 млрд злотих (1,8 млрд євро).
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04 08 2018 14:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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