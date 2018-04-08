Українці за три місяці переказали з Польщі $790 млн

В основному грошові перекази здійснюють українці, які працюють в Польщі тимчасово

Іноземці, які працюють в Польщі, в першому кварталі 2018 року вислали додому 3,4 млрд злотих (понад $ 920 млн).

Це на 700 млн злотих більше, ніж в 2017 році, передає "Польське радіо", посилаючись на дані центробанку країни.

Найбільше, а саме 86% (2,9 млрд злотих), перевели в Україну. В основному їх переказують українці, які працюють в Польщі тимчасово.

Нагадаємо, що іноземці, що працюють у Польщі, за минулий рік переказали за кордон 13 млрд злотих (понад 3 млрд євро), найбільше коштів переказали українці. Всього у 2017 році українські заробітчани у Польщі переказали додому 11,7 млрд злотих (понад 2,7 млрд євро). У 2016 році було переказано 7,8 млрд злотих (1,8 млрд євро).