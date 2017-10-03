Українців найчастіше "нагрівають" на розрахунку тарифів комунпослуг

Найбільше порушень при здійсненні державного контролю за регульованими цінами виявлено в сфері надання житлово-комунальних послуг.

Порушення виявлені у 84,2% суб'єктів господарювання з 38 перевірених.

За результатами перевірок прийнято 24 рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 985,4 тис. грн, з яких порушників зобов'язали направити до держбюджету у вигляді штрафу 501,2 тис. грн і ще 484,2 тис. грн повернути споживачам, здійснивши перерахунок. Про це завила начальник управління контролю за регульованими цінами Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Лариса Єфімова, повідомляє прес-служба відомства.

Основними причинами допущених порушень стало включення в собівартість виробництва/надання житлово-комунальних послуг непередбачених законодавством і завищених витрат, справляння плати за тарифами, не затверджував або перевищують встановлені відповідними уповноваженими органами.

Єфімова відзначила, що в цілому протягом другого півріччя 2016 органи Держспоживслужби провели 81 перевірку суб'єктів господарювання з питань дотримання вимог законодавства у сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін (в т.ч. 17 позапланових перевірок). Порушення встановлені в 63 випадках (77,8%), прийнято 53 рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 1,17 млн ​​грн, в тому числі штрафів - 610,8 тис. Грн. За порушення державної дисципліни цін 37 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафів на загальну суму 12,9 тис. Грн.

На фармацевтичному ринку проведена 31 перевірка і ухвалено 18 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на 144,8 тис. Грн.

На ринку продовольства за результатами 12 перевірок прийнято 11 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на 47,2 тис. грн.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація пропонує створити інститут громадських енергоінспекторів, які контролюватимуть нарахування за тепло та енергоспоживання в будинку.