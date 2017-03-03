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У Києві лічильники тепла перевірятимуть громадські інспектори

Вони зможуть складати акти, які стануть підставою для перерахунку за неякісні або недодані послуги
Київська міська державна адміністрація пропонує створити інститут громадських енергоінспекторів, які контролюватимуть нарахування за тепло та енергоспоживання в будинку.
У Києві лічильники тепла перевірятимуть громадські інспектори Фото: yak.prosto.com

Інспектори отримають доступ до інформації та технічних приміщень, а також пройдуть відповідне навчання з технічних і юридичних питань, - заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, інформує прес-центр мерії.

Вони зможуть складати акти, які стануть підставою для перерахунку за неякісні або недодані послуги.

"Громадські інспектори стануть додатковим комунікаційним мостом між міською владою, підрозділами адміністрації та суспільством будинку в питанні енергозбереження та теплопостачання, якості послуг. На їхню думку і висновки ми будемо спиратися при формуванні ремонтних програм та програм модернізації в будинку", - сказав він.

Пантелєєв зазначив, що місто забезпечить інспекторів навчальними матеріалами і проведе для них відповідні тренінги, щоб вони були обізнані в організаційних, юридичних, технічних питаннях. Змогли виявити недоліки та вимагати від виконавців послуг виправлення ситуації та перерахунку.

Нагадаємо, з березня  сума в платіжках за електроенергію збільшиться від 9 до 38 гривень.

 
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03 03 2017 15:58
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