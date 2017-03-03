У Києві лічильники тепла перевірятимуть громадські інспектори
Інспектори отримають доступ до інформації та технічних приміщень, а також пройдуть відповідне навчання з технічних і юридичних питань, - заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, інформує прес-центр мерії.
Вони зможуть складати акти, які стануть підставою для перерахунку за неякісні або недодані послуги.
"Громадські інспектори стануть додатковим комунікаційним мостом між міською владою, підрозділами адміністрації та суспільством будинку в питанні енергозбереження та теплопостачання, якості послуг. На їхню думку і висновки ми будемо спиратися при формуванні ремонтних програм та програм модернізації в будинку", - сказав він.
Пантелєєв зазначив, що місто забезпечить інспекторів навчальними матеріалами і проведе для них відповідні тренінги, щоб вони були обізнані в організаційних, юридичних, технічних питаннях. Змогли виявити недоліки та вимагати від виконавців послуг виправлення ситуації та перерахунку.
Нагадаємо, з березня сума в платіжках за електроенергію збільшиться від 9 до 38 гривень.
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