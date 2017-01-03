Платіжки за світло зростуть на 38 грн для 60% споживачів, - Нацкомісія
Подорожчання є черговим етапом вирівнювання цін для різних видів споживачів. Нині тарифи на електроенергію в Україні в 2,5 рази нижчі, ніж в середньому в Європі, - повідомив голова Нацкомісії з електроенергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк, інформує Громадське.
Щодо того, які є способи економити, він відзначив необхідність встановлення багатозонних лічильників. Їх споживач може обрати сам.
"Встановлення багатозонного (багатотарифного) лічильника є доцільним, коли споживач користується електроенергією в години мінімального навантаження в мережі, тобто в нічний час, коли діють зменшені тарифи на електроенергію", — сказав Вовк.
Скоригувати електроспоживання допоможе, наприклад, побутова техніка з таймерами, які потрібно налаштувати на роботу вночі.
Вовк також розповів про можливість компенсації за неякісне енергопостачання — від 500 до 1 тисяч гривень авансу за послуги на наступний місяць.
Якщо обленерого не надасть компенсацію в перший місяць, сума компенсації подвоюється.
Нагадаємо, з 1 березня тариф на електроенергію знову підвищиться і становитиме 90 копійок – 1,68 гривні за кіловат. Це буде п’яте і останнє подорожчання, визначене постановою НКРЕКП №220 від 26 лютого 2015 року.
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