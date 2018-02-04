Уночі в Києві згоріли три машини
Інцидент стався поблизу будинку 48а по вулиці Ахматової. Про постраждалих не повідомляють. На місці вибуху перебувають співробітники ДСНС і поліції, його причину з'ясовують, - повідомляє видання "Київ оперативний".
На відео очевидця, опублікованому на YouTube-каналі видання, видно автомобіль у вогні і машину екстрених служб.
Держслужба з надзвичайних ситуацій у Києві повідомляє, що припаркований у дворі 23-поверхового житлового будинку Volkswagen загорівся близько першої години ночі. В результаті пожежі пошкоджено салон, скло, лакофарбове покриття, моторний відсік, двері, капот, багажний відсік і дах автомобіля.
Ще один інцидент трапився в Подільському районі після третьої години ночі. На просп. Георгія Ґонґадзе, 9, у дворі 9-поверхового житлового будинку в двох припаркованих автомобілях Toyota виникла пожежа. Машини згоріли повністю, також пошкоджені пластикові деталі та лакофарбове покриття припаркованого поряд автомобіля Lanos.
Причини виникнення обох пожеж з'ясовують правоохоронні органи.
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