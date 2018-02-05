Уряд Британії наказав розкрити власників офшорів до 2020 року
Рішення прийняли у зв’язку з бажанням групи британських урядовців посилити боротьбу з ухиленням від оподаткуванням та відмиванням коштів.
"Це новина, на яку ми всі чекали. Це найбільший крок на шляху до боротьби з ухиленням від оподаткування та корупцією, яка коштує країнам, що розвивається, дуже дорого", — повідомив Саймон Кіркленд, учасник кампанії за боротьбу з відмиванням грошей у "Християнській допомозі".
В той же час, у самих заморських офшорах Британії не в захваті від таких нововведень.
"Це не лише шкодить довірі, але й ставить під сумнів наші відносини з Великою Британією та конституційні права наших громадян", — повідомив прем’єр-міністр Британських Віргінських островів.
За словами британських парламентарів, значну роль в ухваленні даного рішення відіграло отруєння російськими спецслужбами колишнього розвідника Сергія Скрипаля.
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