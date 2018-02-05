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Уряд Британії наказав розкрити власників офшорів до 2020 року

Британський уряд наказав своїм заморським територіям, зокрема Каймановим та Британським Віргінським островам, зробити інформацію про власників компанії публічною.
Уряд Британії наказав розкрити власників офшорів до 2020 року Фото: wallpaperspider.com

Рішення прийняли у зв’язку з бажанням групи британських урядовців посилити боротьбу з ухиленням від оподаткуванням та відмиванням коштів.

"Це новина, на яку ми всі чекали. Це найбільший крок на шляху до  боротьби з ухиленням від оподаткування та корупцією, яка коштує країнам, що розвивається, дуже дорого", повідомив Саймон Кіркленд, учасник кампанії за боротьбу з відмиванням грошей у "Християнській допомозі".

В той же час, у самих заморських офшорах Британії не в захваті від таких нововведень.

"Це не лише шкодить довірі, але й ставить під сумнів наші відносини з Великою Британією та конституційні права наших громадян", — повідомив прем’єр-міністр Британських Віргінських островів.

За словами британських парламентарів, значну роль в ухваленні даного рішення відіграло отруєння російськими спецслужбами колишнього розвідника Сергія Скрипаля.

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