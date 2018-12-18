Уряд продовжив заборону на ввезення до України переліку російських товарів до 2020 року

Кабмін продовжив заборону на ввезення до України затвердженого переліку російських товарів до 2020 року

Кабінет Міністрів продовжив заборону на ввезення в Україну затвердженого переліку російських товарів до 31 грудня 2019 року.

Відповідну постанову, текстом якої володіють "Українські Новини", було ухвалено на засіданні уряду 18 грудня.

Зокрема, Кабмін вніс зміни до своєї постанови від 30 грудня 2015 року №1147 "Про заборону ввезення на митну територію товарів походженням з Росії", згідно з якими її дію продовжено до 31 грудня 2019 року (включно).

Дане рішення було ухвалено з метою забезпечення національної безпеки України у відповідь на запровадження Росією відповідних торговельних заборон і обмежень щодо України.

При цьому передбачається, що ця постанова втратить чинність з 1 січня 2020 року або після припинення застосування Росією дискримінаційних і недружніх дій по відношенню до України.

В перелік російських товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, потрапили: м'ясо великої рогатої худоби, птиця та свинина (свіже, охолоджене або заморожене), м'ясо та їстівні м'ясні субпродукти, солоні або в розсолі, риба і ракоподібні, молочні продукти, плавлені сири, кава, чай, харчові суміші, кондитерські і хлібобулочні вироби, картопля, продукти дитячого харчування, макаронні вироби, соуси, смакові добавки та приправи, пиво, спирт, горілка, корми для кішок і собак, цигарки з фільтром, засоби для миття шкіри, інсектициди, фунгіциди, гербіциди, родентициди, обладнання для залізниць та трамвайних колій, дизель-електричні локомотиви.

Наголошується, що минулого року в затверджений раніше переліку були включені додатково такі позиції, як поліетилен з часткою 0,94 або більше, а також полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами, сульфат амонію, суміш нітрату амонію з карбонатом кальцію або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами.

Нагадаємо, що згідно з указом Володимир Путіна, Росія вирішила посилити обмеження транзиту українських товарів.