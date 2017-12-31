CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЩонайменше 15 людей загинули унаслідок вибуху під час похоронів у провінції Нангархар на сході Афганістану.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Афганістані на похоронах стався вибух: щонайменше 15 загиблих
За даними представників влади, вибухнули бомби, прив’язані до мотоциклу
Фото: EPA
Речник губернатора провінції зазначив, що ще 14 людей отримали травми. Водночас член ради регіону Забіхулла Зумарай заявляє про 30 поранених. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
За даними представників влади, вибухнули бомби, прив’язані до мотоциклу. Інцидент трапився під час похоронів місцевого посадовця.
Наразі жодна організація не взяла на себе відповідальності за вибух. У Нангархарі активними є бойовики екстремістських угруповань "Талібан" та "Ісламська держава".
Нагадаємо, що в результаті вибуху в столиці Афганістану Кабулі 27 грудня 40 людей загинули, ще 30 отримали поранення.
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31 12 2017 14:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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