Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Афганістані на похоронах стався вибух: щонайменше 15 загиблих

За даними представників влади, вибухнули бомби, прив’язані до мотоциклу
Щонайменше 15 людей загинули унаслідок вибуху під час похоронів у провінції Нангархар на сході Афганістану.
В Афганістані на похоронах стався вибух: щонайменше 15 загиблих Фото: EPA

Речник губернатора провінції зазначив, що ще 14 людей отримали травми. Водночас член ради регіону Забіхулла Зумарай заявляє про 30 поранених. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За даними представників влади, вибухнули бомби, прив’язані до мотоциклу. Інцидент трапився під час похоронів місцевого посадовця.

Наразі жодна організація не взяла на себе відповідальності за вибух. У Нангархарі активними є бойовики екстремістських угруповань "Талібан" та "Ісламська держава".

Нагадаємо, що в результаті вибуху в столиці Афганістану Кабулі 27 грудня 40 людей загинули, ще 30 отримали поранення.

 

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 12 2017 14:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Комфорт чи загроза: Як інновації змінювали життя людства у 2017 році

Комфорт чи загроза: Як інновації змінювали життя людства у 2017 році

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.