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Вашингтон має дозволити Україні бити наданою зброєю по військових цілях в росії – ISW

02 червня 2024, 09:04
Вашингтон має дозволити Україні бити наданою зброєю по військових цілях в росії – ISW
Фото: Генштаб ЗСУ
США повинні дозволити Києву вражати наданою зброєю всі легітимні військові цілі в оперативному і глибокому тилу рф.

Про це йдеться в звіті ISW.

"Сьогоднішня відсутність ясності щодо американських обмежень на використання Україною наданої США зброї для ураження військових цілей на російській території втрачає можливість стримати подальші російські наступальні зусилля через кордон на півночі України", - йдеться в звіті. 

Директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер сказав, що рішення США дозволити Україні удари американською зброєю по території рф стосується не лише Харківської області.

Проте видання Politico пише, що президент США Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по території рф американською зброєю, але виключно біля кордонів Харківської області.

На думку Інституту, коментарі Карпентера і повідомлення Politico дозволяють припустити, що існує двозначність з приводу того, що США чітко санкціонували удари по цілях в росії на тлі сигналів про відкритість для розширення дозволів, якщо російські війська розпочнуть наступальні операції в інших місцях сздовж кордону.

Через цю невизначеність США втрачається можливість стримати підготовку рф до наступальних операцій в інших місцях через кордон на півночі України.

Українські офіційні особи нещодавно попередили, що російські війська також концентрують сили в Курській і Брянській областях по той бік кордону з Сумською областю. 

В ISW раніше оцінював, що навіть обмежене угруповання досягне бажаного ефекту – приверне і зафіксує українські війська в цьому районі.

Експерти вважають, що кремль може вирішити розпочати наступальні операції в різних прикордонних областях України за межами Харківської області, якщо вважатиме, що зможе продовжувати перекидати війська через кордон, не наражаючись на небезпеку ударів з українського боку.

Українські війська будуть змушені оборонятися від таких наступальних операцій до того, як США нададуть чіткий дозвіл, необхідний для транскордонних ударів за межами Харківської області.

 
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