Франція дозволила Україні бити своєю зброєю по РФ

А саме по аеродромах у Курській та Білгородській областях.

Про це повідомляє BBC.

Франція, яка постачає Києву крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow або Scalp, прямо не обмежила їх використання.

Їх радіус дії може досягати 250 км.

Минулого тижня президент Франції Емануель Макрон сказав журналістам:

"Ми повинні дозволити Україні нейтралізувати військові об’єкти, з яких запускаються ракети, і, по суті, військові об’єкти, з яких атакують Україну".

Така риторика розглядається як дозвіл на використання Storm Shadows/Scalps, сказав ВВС офіцер військової авіації, який вважає за краще залишатися анонімним.

Тож, за його словами, тепер Україна може наносити удари по аеродромах Курської та Білгородської областей, які межують з Україною.