В Аргентині дрон врізався у пасажирський літак
Про це повідомляє La Nacion з посиланням на заяву авіаперевізника.
"Aerolineas Argentinas повідомляє, що з рейсом AR1865, що прямував з Трелью, стався інцидент, коли під час заходу на посадку в нього врізався дрон", - йдеться в заяві.
В результаті події ніхто з пасажирів не постраждав. Літак отримав незначні пошкодження, повідомили в авіакомпанії.
За словами командира повітряного судна, дрон врізався в носову частину літака.
"Якби він [квадрокоптер] врізався в двигун, ми б втратили його", - зазначив він.
На цей момент Boeing відсторонили від польотів і відправили на техогляд. Дані власника дрона встановлюються, відзначає видання.
Використання квадрокоптера поблизу аеропортів заборонено.
Нагадаємо, у жовтні пасажирський літак Beechcraft King Air 100 канадської авіакомпанії Skyjet при підльоті до аеропорту Квебека зіткнувся з аматорським дроном.
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