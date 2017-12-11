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В Аргентині дрон врізався у пасажирський літак

Удар прийшовся в носову чустину боїнга
В аеропорту Буенос-Айреса літак Boeing авіакомпанії Aerolineas Argentinas зіткнувся з квадрокоптером при заході на посадку.
В Аргентині дрон врізався у пасажирський літак Фото: PA

Про це повідомляє La Nacion з посиланням на заяву авіаперевізника.

"Aerolineas Argentinas повідомляє, що з рейсом AR1865, що прямував з Трелью, стався інцидент, коли під час заходу на посадку в нього врізався дрон", - йдеться в заяві.

В результаті події ніхто з пасажирів не постраждав. Літак отримав незначні пошкодження, повідомили в авіакомпанії.

За словами командира повітряного судна, дрон врізався в носову частину літака.

"Якби він [квадрокоптер] врізався в двигун, ми б втратили його", - зазначив він.

На цей момент Boeing відсторонили від польотів і відправили на техогляд. Дані власника дрона встановлюються, відзначає видання.

Використання квадрокоптера поблизу аеропортів заборонено.

Нагадаємо, у жовтні пасажирський літак Beechcraft King Air 100 канадської авіакомпанії Skyjet при підльоті до аеропорту Квебека зіткнувся з аматорським дроном.

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12 11 2017 13:36
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