В Аргентині дрон врізався у пасажирський літак

В аеропорту Буенос-Айреса літак Boeing авіакомпанії Aerolineas Argentinas зіткнувся з квадрокоптером при заході на посадку.

Про це повідомляє La Nacion з посиланням на заяву авіаперевізника.

"Aerolineas Argentinas повідомляє, що з рейсом AR1865, що прямував з Трелью, стався інцидент, коли під час заходу на посадку в нього врізався дрон", - йдеться в заяві.

В результаті події ніхто з пасажирів не постраждав. Літак отримав незначні пошкодження, повідомили в авіакомпанії.

За словами командира повітряного судна, дрон врізався в носову частину літака.

"Якби він [квадрокоптер] врізався в двигун, ми б втратили його", - зазначив він.

На цей момент Boeing відсторонили від польотів і відправили на техогляд. Дані власника дрона встановлюються, відзначає видання.

Використання квадрокоптера поблизу аеропортів заборонено.

Нагадаємо, у жовтні пасажирський літак Beechcraft King Air 100 канадської авіакомпанії Skyjet при підльоті до аеропорту Квебека зіткнувся з аматорським дроном.