В АТО командир поранив п'яного підлеглого, який з агресивними колегами відмовився виконувати наказ
"Реагуючи на ситуацію, командир підрозділу зробивши три попереджувальні постріли в повітря, а згодом попереджувальні постріли в землю, здійснив постріл по ногах агресивного нетверезого військовослужбовця", - повідомляє прес-центр штабу АТО.
П'яного бешкетника доставили в лікарню Бахмута, де надали необхідну медичну допомогу, його діагноз - вогнепальне кульове поранення нижньої третини правої гомілки нижньої стопи.
"У той же час лікарями медичного закладу засвідчено, що під час поранення потерпілий перебував у стані алкогольного сп'яніння, у його крові було виявлено 1,29 проміле алкоголю", - відзначили в штабі АТО.
Обставини події з'ясовуються, на місці працюють представники військової комендатури Бахмута і поліцейські.
Як відомо, Верховна Рада ввела нові штрафи для військовозобов'язаних і резервістів за вживання алкогольних напоїв під час зборів.
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