В АТО командир поранив п'яного підлеглого, який з агресивними колегами відмовився виконувати наказ П'яного бешкетника доставили в лікарню Бахмута

У розташуванні одного з підрозділів, що входять до складу сил Антитерористичної операції, група військовослужбовців у стані алкогольного сп'яніння, відмовилася виконувати наказ командира і вела себе агресивно, в результаті чого той змушений був застосувати зброю.

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"Реагуючи на ситуацію, командир підрозділу зробивши три попереджувальні постріли в повітря, а згодом попереджувальні постріли в землю, здійснив постріл по ногах агресивного нетверезого військовослужбовця", - повідомляє прес-центр штабу АТО. П'яного бешкетника доставили в лікарню Бахмута, де надали необхідну медичну допомогу, його діагноз - вогнепальне кульове поранення нижньої третини правої гомілки нижньої стопи. "У той же час лікарями медичного закладу засвідчено, що під час поранення потерпілий перебував у стані алкогольного сп'яніння, у його крові було виявлено 1,29 проміле алкоголю", - відзначили в штабі АТО. Обставини події з'ясовуються, на місці працюють представники військової комендатури Бахмута і поліцейські. Як відомо, Верховна Рада ввела нові штрафи для військовозобов'язаних і резервістів за вживання алкогольних напоїв під час зборів.

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