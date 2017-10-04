Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В АТО командир поранив п'яного підлеглого, який з агресивними колегами відмовився виконувати наказ

П'яного бешкетника доставили в лікарню Бахмута
У розташуванні одного з підрозділів, що входять до складу сил Антитерористичної операції, група військовослужбовців у стані алкогольного сп'яніння, відмовилася виконувати наказ командира і вела себе агресивно, в результаті чого той змушений був застосувати зброю.
В АТО командир поранив п Фото: bykvu.com

"Реагуючи на ситуацію, командир підрозділу зробивши три попереджувальні постріли в повітря, а згодом попереджувальні постріли в землю, здійснив постріл по ногах агресивного нетверезого військовослужбовця", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

П'яного бешкетника доставили в лікарню Бахмута, де надали необхідну медичну допомогу, його діагноз - вогнепальне кульове поранення нижньої третини правої гомілки нижньої стопи.

"У той же час лікарями медичного закладу засвідчено, що під час поранення потерпілий перебував у стані алкогольного сп'яніння, у його крові було виявлено 1,29 проміле алкоголю", - відзначили в штабі АТО.

Обставини події з'ясовуються, на місці працюють представники військової комендатури Бахмута і поліцейські.

Як відомо, Верховна Рада ввела нові штрафи для військовозобов'язаних і резервістів за вживання алкогольних напоїв під час зборів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 04 2017 20:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.