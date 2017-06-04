В Балаклії небезпечна зона звужена вже до 1 кілометра, - ДСНС

Від вибухонебезпечних предметів очищена Балаклія та дев'ять населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації, йдеться в повідомленні.

Про це повідомила прес-служба ДержНС.

В Балаклії та прилеглих населених пунктах відновлено електропостачання. Тривають роботи по відновленню газопостачання.

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.

За попередніми підрахунками, збиток від вибухів і пожеж на артилерійських складах у Балаклії Харківської області склав близько 220 млн гривень.