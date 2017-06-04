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В Балаклії небезпечна зона звужена вже до 1 кілометра, - ДСНС

У місті та прилеглих населених пунктах відновлено електропостачання
В Балаклії, в результаті очищення від вибухонебезпечних предметів, 10-кілометрова зона забруднення звужена до 1 км.
В Балаклії небезпечна зона звужена вже до 1 кілометра, - ДСНС Фото: dsns.gov.ua

Від вибухонебезпечних предметів очищена Балаклія та дев'ять населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації, йдеться в повідомленні.

Про це повідомила прес-служба ДержНС.

В Балаклії та прилеглих населених пунктах відновлено електропостачання. Тривають роботи по відновленню газопостачання.

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.

За попередніми підрахунками, збиток від вибухів і пожеж на артилерійських складах у Балаклії Харківської області склав близько 220 млн гривень.

Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що пожежа на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії Харківської області знищила 70% боєприпасів. Окрім того, міністр зазначив, що на належну охорону складів боєприпасів необхідно близько 5 млрд гривень.

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06 04 2017 07:32
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