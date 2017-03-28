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Сума збитків від вибухів у Балаклії склала 220 млн гривень, - облрада

З урахуванням збитків промпідприємств сума може сягнути 300 млн грн
За попередніми підрахунками, збиток від вибухів і пожеж на артилерійських складах у Балаклії Харківської області склав близько 220 млн гривень.
Сума збитків від вибухів у Балаклії склала 220 млн гривень, - облрада Фото: EPA/UPG

Голова Харківської облради Сергій Чернов зазначив, що з урахуванням збитків промислових підприємств сума може сягнути 300 млн гривень, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Остаточна сума збитку стане відомою після завершення підрахунків фахівцями... Також від вибухів постраждали сільгоспвиробники, адже на їхні поля теж потрапляли снаряди", - йдеться в повідомленні.

За словами Чернова, зараз триває підготовка документів для уряду з проханням виділити кошти на відновлювальні роботи з фонду регіонального розвитку. Заплановано також виділити кошти з резервного фонду обласного бюджету.

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.

На цей момент у Балаклії завершили розмінування. 25 березня представники НАТО прибули до Балаклії, щоб провести розмінування на території арсеналу.

Відзначимо, що рух залізничного транспорту на станції Балаклія у Харківській області, який було припинено у зв'язку з вибухами боєприпасів на артилерійських складах, відновили.

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28 03 2017 15:57
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